Titanic llega a México con experiencia inmersiva: dónde, cuándo y cómo conseguir boletos

¿Alguna vez soñaste con recorrer el Titanic? Esta vez no será a través de una película o un documental, sino de una experiencia inmersiva sin precedentes.

Llega a México Titanic: Un Viaje a través del Tiempo, una propuesta que combina historia, tecnología de punta y narrativa emocional para sumergirte—literalmente—en la travesía más icónica de la historia marítima.

Desde las profundidades del océano hasta los majestuosos salones del Titanic original, esta aventura te hará sentir como un verdadero pasajero a bordo del legendario buque.

Y sí, incluye la Gran Escalinata, los camarotes de primera clase y hasta momentos clave del hundimiento.

¿Qué habrá en Titanic: Un Viaje a través del Tiempo?

Esta experiencia de realidad virtual desarrollada por Fever y Musealia no es una simple exposición: es un recorrido interactivo donde tú eres parte del viaje.

Al iniciar, te verás a 3 mil 800 metros bajo el mar frente a los restos actuales del Titanic.

Luego, el escenario cambia por completo y estás en 1912: te reciben con un pase de abordaje personalizado, exploras tu camarote, puedes lanzar carbón en la sala de máquinas, degustar fruta fresca del menú del barco y convivir con figuras históricas clave.

Cada espacio fue diseñado con precisión histórica, para que sientas que realmente viajaste en el tiempo. Todo esto se vive mediante realidad virtual avanzada y una narrativa envolvente que te conecta emocionalmente con la historia.

¿Cuándo y dónde será Titanic The Experience en CDMX?

La experiencia abrirá sus puertas a partir del 4 de septiembre de 2025, justo para cerrar el verano con un plan espectacular. El evento se realizará en el centro comercial Samara Satélite, ubicado en Naucalpan, Estado de México.

¿Dónde registrarse para conseguir boletos?

Ya puedes anotarte en la lista de espera en la página oficial del evento, para ser de los primeros en recibir notificación cuando inicie la venta de entradas.

La venta oficial de boletos comienza el 7 de agosto y se espera alta demanda, así que más vale apartar tu lugar con anticipación.