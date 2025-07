Yolanda Andrade comparte un video de Florinda Meza cantando ‘Macumba’; aseguran que es una indirecta contra Verónica Castro

(IG: @yolandaamor // @vrocastroficial)

Yolanda Andrade desató controversia en redes sociales tras compartir un video de ‘La Chimoltrufia’ -personaje interpretado por Florinda Meza- cantando un icónico tema de Verónica Castro: ‘Macumba’.

Y es que varios internautas consideraron que fue una indirecta de la conductora, pero no para Florinda Meza por toda la controversia que se desató tras el estreno de ‘Chespirito: sin querer queriendo’, sino para la famosa actriz y cantante.

“Solo para público conocedor!! #AquilaMacumbaseregresa… y doble di”.

“El perdonar y dar vuelta a la página puede llegar a sanar. Espero que pronto sanes en todos los aspectos”.

“El que entendió, entendió”.

“Wey que referencia, se entendió todo sin decir nada”.

La conductora compartió un video de 'La Chimoltrufia' cantando Macumba. |IG: @yolandaamor

Y es que en los últimos años se ha señalado a Verónica Castro de supuestamente hacerle ‘brujería’ a Yolanda Andrade tras exponer detalles sobre su amistad. Incluso, se le ha relacionado con los problemas de salud que la conductora enfrenta desde hace varios meses.

Verónica Castro reacciona a rumores

En un reciente encuentro con medios, la protagonista de telenovelas como ‘Los ricos también lloran’ o ‘Rosa salvaje’ fue cuestionada sobre los señalamientos que circulan en su contra. Para sorpresa de muchos, no evadió la pregunta y respondió con su característico sentido del humor.

“Que tenga mucha salud, que Dios la guarde. ‘Macumba’, solamente la hago en el escenario”, declaró entre risas.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Yolanda Andrade?

La información sobre el estado de salud de la conductora cae a cuenta gotas, pues tanto ella como sus seres queridos han procurado mantenerse al margen de la situación; sin embargo, en algunas ocasiones han hablado a grandes rasgos sobre la situación.

Todo comenzó cuando la conductora presentó intensos dolores de cabeza y sensibilidad a la luz; el diagnóstico: aneurisma cerebral.

(IG: @yolandaamor)

Yolanda Andrade se sometió a un tratamiento para enfrentar su padecimiento, pero no mejoró, así que buscó otra opinión.

La conductora no reveló el nuevo diagnóstico que recibió, pero el productor Enrique Gou destapó que habría sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso. (Está) con ganas, me dijo: ‘amigo, yo voy a salir adelante y voy a tratarme’”, declaró en un encuentro con medios.

La conductora compartió que sufre depresión. Crédito: Threads

La presentadora enfureció y respondió con un contundente mensaje que mandó a través del periodista Carlos Alberto: “No tiene por qué decirlo así, se ve eso muy, no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo. No se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada, en fin, la gente me sorprende".

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha aclarado públicamente cuál es su padecimiento, pero sí ha compartido imágenes de su proceso de recuperación.