Esto dice ‘Sabina’, la canción que Christian Nodal estrenó en su primer aniversario de bodas con Ángela Aguilar | Letra

Los cantantes contrajeron nupcias el 24 de julio de 2024 en una hacienda de Morelos. (IG: @angela_aguilar_)

Christian Nodal sorprendió a sus fans con el lanzamiento de una nueva canción. Se trata nada más ni nada menos que de ‘Sabina’, un tema que apela al amor y la nostalgia.

Este llamó la atención no solo porque se estrenó sin previo aviso, también porque coincidió con la fecha del primer aniversario de bodas del cantante y su famosa esposa, Ángela Aguilar.

Por esa razón, algunos internautas consideran que la canción tiene una dedicatoria especial para la pareja del cantante, además de que la letra coincide con su historia de amor.

Así celebraron su primer aniversario de bodas. (IG: @nodal)

"La canción perfecta para poner el acento a su relato“.

"Cómo se nota que está pleno, que buena música“.

"Me fascinó! Mi Forajido, una vez más reafirmando que eres el Rey del Regional Mexicano“.

"Hermosa canción, renaces cada día mi Nodal. Ahora sí siento que de verdad amas y te aman“.

Sin embargo, Christian Nodal no escribió el tema, sino un equipo de compositores compuesto por Amanda Coronel, Johan Sotelo, José Fernando Dávila Ortiz y Omar Angulo Robles.

Tras el lanzamiento, Ángela Aguilar compartió una fotografía en sus historias de Instagram en donde aparece con Christian Nodal en su aparente luna de miel y añadió un fragmento de la canción como muestra de apoyo.

(IG: @angela_aguilar_)

Sabina | Letra

No sé tú, pero me desperté con las ganas de verte de nuevo

Hoy no aplica el orgullo, tampoco hay espacio pal’ ego

Así que entérate, yo aún te quiero

No sé tú, pero llevo aguantando más noches que el mismo Sabina

Y es que, para tu ausencia, te juro que no hay medicina

Y eso de extrañarte, se ha vuelto rutina

Y aún no entiendo por qué terminamos y dejamos la historia inconclusa

Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas

Y aún no entiendo por qué no volvemos

Le debemos respeto al pasado

He notado ahora que no nos vemos que me falta algo

Qué digo algo, me falta todo

Qué digo todo, me faltas tú

Y te lo puedo decir más fuerte, pero no más claro, mi reina

Y aún no entiendo por qué terminamos y dejamos la historia inconclusa

Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas

Y aún no entiendo por qué no volvemos

Le debemos respeto al pasado

He notado ahora que no nos vemos, que me falta algo

Qué digo algo, me falta todo, qué digo todo, me faltas tú