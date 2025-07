Vecinos de Hidalgo improvisan teleférico para cruzar ataúd por río desbordado

La comunidad exige desde hace años la construcción de una vía segura que los conecte con localidades vecinas. (Facebook / @sonderadio)

La comunidad de Vado Hondo, en el municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo, vive una crisis de movilidad y seguridad que ha tocado fondo. La crecida del río Amajac y la ausencia de un puente peatonal han obligado a sus habitantes a construir un teleférico artesanal, hecho con poleas, cuerdas y árboles, como única alternativa para cruzar el afluente.

Este sistema rudimentario no solo se utiliza para transportar víveres o personas enfermas, sino que recientemente se ha viralizado un video en redes sociales donde se observa algo impactante: un ataúd siendo trasladado por la tirolesa improvisada.

Las imágenes muestran el ataúd cruzando a gran altura, suspendido sobre el río crecido, mientras varios vecinos vigilan su trayecto. Aunque el video fue compartido con indignación y asombro, para los habitantes locales no se trata de un espectáculo, sino de la dura realidad que enfrentan a diario.

“Lo que se ve en ese video no es broma. Aquí no tenemos puente, no hay acceso fácil, y cuando llueve no se puede cruzar caminando ni en vehículo. Tuvimos que armar esto nosotros mismos, con cables y árboles, porque el gobierno no ha hecho nada”, denunció un habitante a medios locales.

Este teleférico improvisado une a Vado Hondo con San Andrés Miraflores, una comunidad vecina del municipio de Tlahuiltepa, donde muchas personas trabajan, estudian o acuden a consultas médicas.

Vecinos de Jacala de Ledezma construyeron un sistema de poleas para sobrevivir ante la falta de un puente peatonal. (Facebook / @sonderadio)

La situación no es nueva. Vecinos de ambas comunidades han solicitado desde hace más de cinco años la construcción de un puente peatonal, sin recibir respuestas claras por parte de las autoridades municipales ni estatales.

Cada temporada de lluvias, el caudal del río Amajac se incrementa peligrosamente, dejando incomunicadas a decenas de familias. En varias ocasiones, los residentes han tenido que arriesgar su vida cruzando con cuerdas, balsas improvisadas o, ahora, esta tirolesa comunitaria.

“El puente ya lo hemos pedido muchas veces. Hemos entregado oficios, videos, testimonios. Lo que pasó con el ataúd es muy triste, pero lo usamos porque no teníamos otra forma de llevar el cuerpo a su destino. ¿Qué más podemos hacer?”, expresó una vecina, con evidente molestia.

En Vado Hondo, habitantes transportaron un féretro por un teleférico artesanal ante la crecida del río Amajac y la ausencia de infraestructura. Crédito: Facebook / sonderadio

Tras la difusión del video del ataúd en redes sociales, el tema ha generado indignación a nivel nacional. Usuarios criticaron la falta de infraestructura básica en regiones rurales del país, mientras que algunos mostraron solidaridad con la comunidad.

“No es posible que en pleno 2025 haya personas que tengan que jugarse la vida para cruzar un río o transportar a sus muertos con cuerdas”, se lee en un comentario que resume el sentir de muchos.