México

CLUBZ y Chet Faker encendieron el Antiguo Hotel de Reforma: así fue la segunda edición de Heineken Afterwork

Una noche de ritmos envolventes, luces vibrantes y energía que convirtió el jueves en celebración pura

Por Zurisaddai González

Guardar
Heineken Afterwork 2025 apuesta por
Heineken Afterwork 2025 apuesta por CLUBZ y Chet Faker en CDMX. (Instagram)

Por fuera, el Antiguo Hotel de Reforma guarda su fachada como quien protege un secreto. Miles de chilangos lo cruzan sin mirar, sin saber que detrás de esos muros sobrios, esa noche del 17 de julio, aguardaba una experiencia que convirtió el after office en una celebración de luz, música y cuerpo en movimiento.

La segunda edición del Heineken Afterwork prometía una desconexión con estilo, y cumplió. Desde la entrada —a pasos del Metrobús París—, el bullicio de Reforma se desvanecía.

Pasada edición del Heineken Afterwork.
Pasada edición del Heineken Afterwork. (Cortesía)

En su lugar, luces verdes bañaban las paredes, danzando con destellos púrpura y neón. El interior del hotel, usualmente cerrado al ojo público, se transformó en una atmósfera íntima y a la vez expansiva, como si cada rincón estuviera diseñado para dejar atrás la rutina y sumergirse en una noche sin tiempo.

En la planta baja, el área de DJ marcaba el pulso del encuentro. La pista de baile —libre, diversa, eufórica— era un caleidoscopio de pasos, abrazos y miradas cómplices. Algunos con cerveza en mano, otros explorando la zona de tatuajes o esperando la repartición de playeras exclusivas —que, puntuales, aparecieron a las 11 en punto como recompensa para quienes resistieron el ritmo temprano de un jueves nocturno.

CLUBZ. (Instagram)
CLUBZ. (Instagram)

CLUBZ salió a escena sin demoras, y con ellos, el inicio de un viaje sonoro. Coco Santos y Orlando Fernández tomaron el control con la cadencia nostálgica.

No necesitaron discursos grandilocuentes: su música hablaba en sintetizadores suaves, beats precisos y letras que coreaban quienes bailaban sin miedo a sudar el estrés de la semana.

Entre los asistentes se mezclaban fashionistas, melómanos y curiosos que sabían que lo bueno no espera al viernes. Todos compartían el mismo gesto: esa sonrisa medio cómplice, medio asombrada, de quien descubre un tesoro escondido en plena ciudad.

Heineken Afterwork Vol. 1. (Cortesía)
Heineken Afterwork Vol. 1. (Cortesía)

Chet Faker no necesitó presentación. Bastó que su vibra hipnótica se filtrara entre la penumbra para elevar el ambiente. Con sus bases electrónicas y su R&B elegante, el australiano selló la noche como si cada nota tejiera un refugio donde solo existían el presente y el beat.

Heineken Afterwork llega al nuevo hotspot de Puebla

Tras dos ediciones que cautivaron a la escena nocturna de la Ciudad de México, Heineken Afterwork expande su propuesta y llega por primera vez a Puebla para seguir redefiniendo el concepto de las noches entre semana. En la capital, el evento se consolidó como una cita obligada para quienes buscan un respiro de calidad después de la oficina, reuniendo a amantes de la buena música, experiencias exclusivas y, por supuesto, la inconfundible cerveza 100% pura malta de Heineken.

Ahora, la cita es este 14 de agosto en el icónico Phonique Club, un hotspot que servirá de escenario para una noche con Neil Frances y Karlo en el escenario, ambientación premium y activaciones únicas para los asistentes. Puebla será testigo de cómo la experiencia Afterwork —ya probada con éxito— combina estilo, sabor y buena energía para transformar cualquier miércoles en una noche memorable.

Temas Relacionados

CLUBZChet FakerHeineken Afterworkmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la tercera semana

En la dinámica de votación continúa la tensión entre el cuarto Noche y Día y en la placa suben por primera vez 6 celebridades

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: se definen los seis nominados de la semana

Los habitantes del Cuarto Día y el Cuarto Noche definen sus estrategias en la noche de nominación

La Casa de los Famosos

Modalidad 40 del IMSS: paso a paso para pagar en línea y aumentar el monto de tu pensión

Esta modalidad optimiza el tiempo de los derechohabientes, además de brindar mayor seguridad al realizar la aportación

Modalidad 40 del IMSS: paso

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del

Aseguran camión que pretendía llevar más de 9 millones de pesos en cocaína de México a EEUU

El vehículo Volvo fue objeto de una inspección con un agente canino

Aseguran camión que pretendía llevar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran camión que pretendía llevar

Aseguran camión que pretendía llevar más de 9 millones de pesos en cocaína de México a EEUU

Embajador de EEUU reconoce al Gabinete de Seguridad tras entrega de 26 narcos: “Trabajamos como aliados soberanos”

Caen a ocho personas en Quintana Roo con armas exclusivas del Ejército: buscaban controlar venta de drogas

“El Z-40” y “El Z-42” asesinaron a más de un custodio penitenciario al año mientras estaban en prisión

Servando Gómez, La Tuta, es procesado en EEUU: el jefe criminal que se encargaba del Puerto de Lázaro Cárdenas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la tercera semana

La Casa de los Famosos México en vivo: se definen los seis nominados de la semana

Estas son las 10 películas que cautivan a los usuarios de Prime Video México esta semana

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

Las guerras K-pop lidera la lista de películas más populares de Netflix en México

DEPORTES

¿Qué tan cerca está el

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?