Fernando Colunga en medio de supuesto pleito salarial con Juan Osorio: “Se enteró que a Emilio Osorio le pagan más”

Fernando Colunga no estaría contento con Juan Osorio por revelar públicamente que se convirtió en padre. (Fotos: @juanosorio.oficial, Instagram / El maleficio, YT)

La nueva telenovela Amanecer ha generado controversia fuera de la pantalla. Fernando Colunga, protagonista del proyecto y figura histórica de la televisión mexicana, enfrenta una situación que ha puesto bajo el reflector las negociaciones salariales de las producciones actuales.

El actor habría expresado su descontento al conocer que algunos de sus compañeros, incluyendo a Livia Brito y Emilio Osorio, perciben una remuneración superior a la suya.

El conductor Javier Ceriani abordó el tema en su programa de YouTube, dando detalles sobre el ambiente detrás de cámaras de Amanecer y dejando en claro que la producción no ha alcanzado los niveles de audiencia esperados desde su estreno:

“Fernando Colunga está completamente enojado. La novela Amanecer de Fernando y de Livia Brito, es un total fracaso. Horrible la novela, no pegó, no tiene rating, no hacen match, se estrenó el lunes, los números están muy bajos", comentó Ceriani.

Fernando Colunga es parte de "Amanecer" (Foto: IG Ana Belena)

El actor, conocido por su trayectoria y por haber encabezado exitosos melodramas como María la del Barrio, La Usurpadora y Amor Real, ha sido tradicionalmente una de las estrellas mejor remuneradas de las producciones televisivas mexicanas.

Sin embargo, parece ser que en esta ocasión sus servicios se cotizan en lo bajo. Con incluso una remuneración menor a la de su co-protagonista Livia Brito, e incluso a la del hijo del productor Emilio Osorio.

“Pero eso no es todo”, continuó Ceriani. “Fernando se acaba de enterar de los sueldos de sus compañeros. Él siempre fue el mejor pagado de la televisión mexicana. Vuelve al ruedo luego de mucho tiempo sin trabajar, pero ya no tiene el rating. Eso no es todo, el actor ya sabe cuánto cobra su protagonista, y pegó el grito en el cielo cuando se enteró que la wanna be desconocida Livia Brito estaría cobrando más dinero que él. Se enteró y pegó el grito en el cielo. Esta chica no está a la altura de Fernando Colunga y la pone a su lado para arruinarle la carrera”.

Adicional al salario más bajo que el de Livia Brito, de acuerdo con lo relatado por Ceriani, más adelante Colunga descubrió que el hijo del productor también tenía un suelo superior el suyo.

“Pero eso no es todo. Hay más. Siguió investigando cuánto cobra todo el elenco y descubrió algo que casi lo infarta, agarra sus maletas y se va a Miami a su casa de soltero. Y es que empieza a preguntar cuánto cobra el hijo de Juan Osorio, Emilio Osorio, y qué creen, que estaría cobrando más dinero siendo un pésimo actor, pésimo cantante, un parásito de Niurka. Fernando se enteró y está a los gritos por los pasillos de Telemundo”, soltó Ceriani.

Juan Osorio explota por críticas que aseguran Emilio Osorio es un ‘nepobaby’ de Televisa: “Se ha ganado su lugar” (Fotos: Televisa)

El área de producción de Amanecer, bajo la batuta de Juan Osorio, permanece sin emitir comentarios públicos respecto a las cifras de audiencia ni a las supuestas diferencias de sueldos. Tampoco Colunga ni sus representantes han reaccionado oficialmente ante la información difundida por Ceriani.

El regreso de Fernando Colunga a la telenovela después de un periodo de ausencia generó expectación entre sus seguidores y el público en general. Durante décadas, Colunga ha construido una carrera sólida que abarca desde sus inicios como doble de riesgo en la década de 1980 hasta convertirse en el protagonista de historias que marcaron hito tanto en México como en el extranjero.

Por el momento, la atención permanece en cómo evolucionará tanto la audiencia de Amanecer como la postura de Colunga frente a la situación.