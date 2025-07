Mamá de Mariana Garza recuerda la relación de Sasha Sokol con Luis de Llano a los 14 años: “Lo veíamos normal”

Ana Silvia Garza destaca la integridad de su hija Mariana Garza tras la sentencia contra Luis de Llano (IG)

“Mariana es mi maestra desde bebé. Es una master. O sea, ha tenido siempre una claridad. Tiene muy claro lo que es correcto y lo que no. O sea, a ella no le gusta andar así, ¿no? Siempre por la derecha”. Con estas palabras mencionadas ante las cámaras de Imagen Televisión, Ana Silvia Garza subrayó la integridad de su hija Mariana Garza, quien también integró el grupo Timbiriche durante la época en que ocurrieron los hechos denunciados por Sasha Sokol.

La reciente ratificación de la sentencia contra Luis de Llano por daño moral, tras la demanda presentada por Sokol, ha generado reacciones en el entorno de quienes compartieron escenario y vivencias en aquellos años.

La madre de Mariana Garza y destacada actriz se manifestó sobre la resolución judicial, destacando el propósito de la denunciante: “Sobre todo por el objetivo de Sasha, que es que ya se haga algo, ¿no? Porque sí esto no es nada más ella. A ella no le interesa el dinero, ella no tiene problema de eso. Lo que se procura es que ya se visibilice de que es importante que se respete a una niña”.

La madre de Mariana Garza subraya que el objetivo de Sasha Sokol es visibilizar la protección de menores (IG)

De este modo, Garza enfatizó que el interés de Sokol no radica en una compensación económica, sino en la necesidad de visibilizar y erradicar conductas que vulneran a menores de edad.

Al recordar la época en que su hija y Sokol coincidieron en Timbiriche, Ana Silvia Garza admitió que, en aquel entonces, la relación entre el productor y la entonces menor de edad no generó alarma entre los adultos del entorno.

“Pues la verdad es eso, que lo veíamos como normal, pero no, no es normal a los 14 años”, reconoció la actriz, evidenciando un cambio de perspectiva sobre lo que antes se consideraba aceptable.

Ana Silvia Garza reconoce que la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol no generó alarma en su momento (IG)

En relación con las críticas dirigidas a los padres de Sasha Sokol por una supuesta falta de protección hacia su hija, Ana Silvia Garza solicitó respeto hacia quienes ya no pueden defenderse:

“Yo no soy quién. Además, déjenlos ya, o sea, ¿por qué hablar de gente que ya trascendió?, ya no está aquí. Pues hay que hablar de ojos a ojos, ¿no?”. Con esta declaración, la actriz instó a centrar la conversación en los responsables directos y evitar juicios hacia personas ausentes.

La ratificación de la sentencia contra Luis de Llano reabre el debate sobre la protección de menores en el entretenimiento (Archivo)

La sentencia contra Luis de Llano por daño moral, ratificada tras la demanda de Sasha Sokol, ha reabierto el debate sobre la protección de los menores en la industria del entretenimiento y la responsabilidad de los adultos en contextos similares.