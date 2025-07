Desaparece familia en Tijuana, Baja California: Esto es lo que se sabe del caso de los Pelcastre

La familia Pelcastre Magallanes fue vista por última vez el 4 de julio en su domicilio en Tijuana. La Fiscalía activó una alerta de búsqueda y la hija mayor denunció rastros de violencia en el lugar. (Facebook: Daniela Pelcastre)

Cuatro integrantes de la familia Pelcastre Magallanes fueron reportados como desaparecidos en Tijuana desde la tarde del viernes 4 de julio de 2025, sin que hasta el momento exista rastro de su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) emitió fichas de búsqueda oficiales para solicitar el apoyo de la ciudadanía y activar los protocolos institucionales en el caso.

Los desaparecidos han sido identificados como Christian Daniel Pelcastre Abarca, de 46 años; su esposa, Dulce María Magallanes Cardoso, de 44; y sus hijos, Christian Daniel Pelcastre Magallanes, de 22 años, y Leonardo Tadeo Pelcastre Magallanes, de 14.

De acuerdo con la pesquisa de la FGE, los cuatro fueron vistos por última vez aproximadamente a las 18:00 horas, en el bulevar Bellas Artes, ubicado en la colonia Ciudad Industrial, al oriente de Tijuana.

La desaparición fue dada a conocer inicialmente por Daniela Pelcastre, hija mayor del matrimonio, quien alertó mediante publicaciones en redes sociales sobre la ausencia repentina de su familia completa. Según relató, la última vez que los vio fue en su domicilio, ubicado en la bajada del Terán Terán, por Las Torres, en un edificio de planta baja frente a la tienda Soriana, a un costado de plaza Santa Anita.

(Captura de pantalla)

De acuerdo con su testimonio, al llegar al lugar encontró signos evidentes de violencia. Se habían sustraído pertenencias de valor, entre ellas maquinaria pesada, troques y un tráiler, este último localizado días después en la colonia Maclovio Rojas. No obstante, de las personas desaparecidas no se tenía ni rastro.

“Ellos estaban ahí, en una yarda, y no se sabe nada de ellos. Hasta el momento desaparecieron, hay rastros de violencia... Por favor, me urge encontrar a mi familia. Estoy desesperada, ya no sé a dónde ir, ya busqué en todos lados”, ha dicho a través de sus redes sociales. También se lee “Tres días sin saber nada de ustedes, las noches son largas esperando una llamada, un mensaje”.

¿Quiénes son los desaparecidos?

Como parte del protocolo de búsqueda, la Comisión Local de Búsqueda de Personas difundió los datos completos de cada miembro de la familia, junto con sus señas particulares y aspectos físicos que puedan facilitar su identificación.

El padre, Christian Daniel Pelcastre Abarca, tiene 46 años de edad, mide 1,65 metros y pesa 65 kilogramos. Es de tez morena clara, tiene complexión delgada, cabeza rapada o calvicie, barba y ojos cafés claros.

Como seña particular, presenta un lunar grande en el hombro derecho. Fue visto por última vez portando una gorra negra, además de collar y reloj como accesorios.

(Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

Su esposa, Dulce María Magallanes Cardoso, de 44 años, también mide 1,65 metros y pesa 67 kilogramos. Tiene tez blanca, complexión mediana, cabello largo, lacio y negro, y ojos verdes.

Su ficha detalla que cuenta con un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre “Damián”, así como otro con el símbolo de infinito. También se mencionan lunares rosados en el abdomen como características distintivas.

(Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

El hijo mayor, Christian Daniel Pelcastre Magallanes, de 22 años, presenta una estatura de 1,70 metros, con un peso de 85 kilogramos. Es de complexión robusta, tez morena clara, cabello negro, rizado y corto, y ojos color miel.

Al igual que su padre, tiene barba completa. Según el informe oficial, tiene una cicatriz visible en la pierna izquierda y un lunar en la mejilla izquierda.

(Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

El más joven, Leonardo Tadeo Pelcastre Magallanes, de 14 años, es descrito como un adolescente de 1,74 metros de altura y 59 kilogramos de peso. Tiene tez blanca, complexión delgada, cabello lacio, negro y corto, y ojos cafés oscuros y ovalados.

También se reporta que podría portar barba incipiente. Como señas particulares, se detalla un lunar grande en el lado izquierdo del rostro y una cicatriz por vacuna en el brazo derecho.

(Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

Hasta el momento, la Fiscalía no ha proporcionado información sobre personas detenidas ni ha confirmado si la desaparición está vinculada con alguna red criminal o conflicto previo. Tampoco se han difundido grabaciones de cámaras de vigilancia del área ni testimonios de testigos presenciales.

La Fiscalía General del Estado reitera que cualquier persona que cuente con información sobre el paradero de la familia Pelcastre Magallanes puede comunicarse a los siguientes números:

(664) 683-9643

911

089 (denuncia anónima)

La autoridad estatal recordó que toda colaboración es confidencial y puede ser clave para esclarecer los hechos.