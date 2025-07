Hijo de AMLO usa caso de ‘Lady Racista’ para burlarse de la oposición: “Ella debió ser candidata del PRIAN”

José Ramón López Beltrán comparó a la mujer con políticos de la oposición. | Cuartoscuro / redes sociales

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se sumó a la polémica que generó el video de una mujer a la que apodaron ‘Lady Racista’, quien se viralizó por agredir verbalmente a un policía de la Ciudad de México.

En su cuenta de X, López Beltrán afirmó que la mujer debió ser la “verdadera candidata” presidencial de la coalición del PRI, PAN y PRD, en lugar de Xóchitl Gálvez, o que al menos se le debería asignar una senaduría o diputación plurinominal.

En la misma publicación dijo que la mujer “cumple con todos los requisitos”, al compararla con los partidos de oposición, a quienes señala de clasistas y racistas “hasta el tuétano”.

“Esta señora debió ser la verdadera candidata del PRIAN en lugar de @XochitlGalvez. O, por lo menos, haberse ganado una pluri al Senado o a la Cámara de Diputados.

“Cumple con todos los requisitos: clasista y racista hasta el tuétano. Ahí la tienen, una mujer insultando a un policía en México solo por hacer su trabajo. ¿Dónde estaba el cazatalentos del PRIAN, @claudioxgg, cuando más lo necesitaban?“, escribió en la red social.

José Ramón López Beltrán comparó a la mujer con la oposición. | X- José Ramón López Beltrán

¿Quién es Lady Racista?

Esta mañana se viralizó en redes sociales el video de una mujer que agrede verbalmente a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con insultos racistas y clasistas.

Presuntamente, la agresión se generó cuando el policía estaba apunto de colocar el candado conocido como ‘araña’ al auto de la mujer, el cual estaba estacionado en la avenida Tamaulipas, a la altura de la calle Choapan, en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

En el video se ve a una mujer rubia y de tez blanca, vestida con pantalón y chamarra gris, acercarse al policía y gritarle en la cara frases como: “odio a los negros como tú”.

“No me estés insultando, pinche negro, no me estés insultando, culer*”, se escucha decir a la mujer visiblemente alterada.

El oficial responde: “Hasta racista eres”. Ella replica: “A huevo, odio a los negros como tú. Los odio”.

El policía: “Ya lárgate entonces” y la mujer añade: “Los odio por nacos”.

Finalmente, se sube a su vehículo y desde el asiento del conductor vuelve a gritar: “Odio a los p*tos negros como tú, culeros, porque negros está bien, pero culer*s, los odio. Maldito”.

Usuarios en redes no tardaron en viralizaar el momento (X TaideEstivali)