E.L.F., el fandom de Super Junior que podría cambiar la industria de conciertos en México

Super Junior , una de las bandas más exitosas de la segunda generación del Kpop (SM Entertainment)

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La protesta del fandom de Super Junior, mejor conocidas como E.L.F, contra la promotora OCESA-Kpop continúa. Más allá de un movimiento en redes sociales, podría representar un cambio estructural en las prácticas comerciales de la industria de conciertos en México.

Lo que comenzó como un reclamo por la falta de información clara en la venta de boletos para el Super Junior 20th Anniversary Tour <SUPER SHOW 10> , se ha transformado en un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el que las fans exigen que se respeten sus derechos como consumidoras, señalando posibles violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). El caso pone bajo escrutinio los métodos de preventa que predominan en los espectáculos masivos en México.

Una acción colectiva con base legal

El reclamo del fandom se sustenta en el Artículo 1 de la LFPC, que establece:

Fracción III : el derecho a recibir información adecuada y clara sobre productos y servicios, incluyendo precios y condiciones.

Fracción VII: la protección frente a publicidad engañosa, prácticas coercitivas y cláusulas abusivas.

E.L.F. envió una carta a la PROFECO. (Unión ELF México)

En un comunicado lanzado el pasado 28 de junio, las fans sostienen que OCESA incumplió estas disposiciones al no publicar anticipadamente los precios, zonas ni condiciones de venta para los conciertos en Ciudad de México y Monterrey, además de imponer dinámicas de compra aceleradas que dejan apenas siete minutos para decidir en la plataforma Ticketmaster. Además dieron un ultimátum a la promotora para publicar la información antes del 1 de junio de 2025.

Reacción tardía de la promotora

Después de días de presión pública, la división OCESA K-Pop dio a conocer los precios para los conciertos de Super Junior en México:

En Ciudad de México (Palacio de los Deportes), los boletos van de 960 a 3,300 pesos (sin cargos).

En Monterrey (Auditorio Banamex), los precios oscilan entre 750 y 3,300 pesos.

Sin embargo, la información fue publicada fuera del plazo exigido por las fans, sin incluir cargos por servicio ni un mapa de zonas, lo que provocó que la inconformidad se mantuviera.

Continúa la campaña: #ELF_NO_COMPRA

El fandom anunció que seguirá adelante con su boicot bajo el hashtag #ELF_NO_COMPRA, al considerar que la promotora no cumplió con los puntos clave que solicitaban como consumidores:

Solicitudes expresas originalmente por el famdom:

Precios justos con cargos ya incluidos

Publicación anticipada del mapa del evento

No aplicar precios dinámicos o diferenciados

Respeto al plazo marcado por el público

Motivos para continuar el boicot:

Persisten precios diferenciados o dinámicos

No se incluyeron cargos por servicio en el anuncio

No se respetó el tiempo establecido para publicar la información

¿Por qué puede ser un precedente?

Super Junior lanzará un nuevo álbum por su aniversario (SM Entertainment)

Lo que comenzó como una protesta en redes sociales por parte de uno de los fandoms más antiguos del de K-pop podría convertirse en un punto de inflexión para el mercado de espectáculos en México.

Por primera vez, un grupo organizado apela directamente al marco legal para exigir condiciones claras, equitativas y reguladas en la venta de boletos, rompiendo con una dinámica históricamente dominada por decisiones unilaterales de promotoras y plataformas.

Si Profeco interviene formalmente, o si la presión pública lleva a modificar mecanismos de preventa y prácticas comerciales, se abriría la puerta para que otros públicos —más allá del K-pop— repliquen estrategias similares. E.L.F. no solo pide entradas para un concierto; exige trato justo como consumidoras bajo el amparo de la ley.

Un fandom con experiencia en organización

No es la primera vez que las fans de Super Junior logran resultados mediante presión colectiva. En 2018, tras una campaña masiva, consiguieron que un evento fuera reubicado a la Arena Ciudad de México, un recinto con mayor capacidad y mejores condiciones de seguridad. La decisión se tomó tras evidenciar la demanda real y los riesgos logísticos del lugar inicialmente asignado.

Super Junior y la banda Reik lanzaron el tema "One More Time (Otra vez)". Foto: Sony Music

Ese antecedente consolidó a E.L.F. como un actor organizado dentro del ámbito del entretenimiento, y ahora, su lucha pone en la agenda un debate sobre derechos del consumidor en eventos masivos.

Sin respuesta de autoridades

Hasta ahora, ni Profeco ni OCESA han emitido declaraciones públicas sobre la denuncia ni sobre las demandas del fandom. Las fans también han dirigido un mensaje a SM Entertainment, empresa que representa a Super Junior, solicitando su intervención ante el incumplimiento de las condiciones mínimas de transparencia.

El movimiento sigue activo, y con él, la posibilidad de transformar las reglas sobre cómo se venden boletos en México y quiénes tienen voz en ese proceso.