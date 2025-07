Así fue el momento en que Facundo perdió la final de Big Brother VIP ante Galilea Montijo

Así fue el reencuentro entre Galilea Montijo y Facundo a 20 años de Big Brother VIP: “Primero y segundo lugar” (Fotos: Televisa)

En la memoria colectiva de la televisión mexicana, la primera edición de Big Brother VIP en 2002 marcó un hito al reunir a celebridades como Facundo y Galilea Montijo en un encierro televisado que capturó la atención del público.

Más de dos décadas después, el recuerdo de aquella final sigue presente, especialmente para Facundo, quien recientemente evocó ese momento al ser confirmado como el primer habitante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

Facundo estará en La Casa de los Famosos Crédito: Televisa

Durante una entrevista con Galilea Montijo, Facundo rememoró la experiencia que lo dejó en segundo lugar en el reality. “Son esos traumas que a uno le queda por estar peleando por un primer lugar, que llegó una lacrosidad y me ganaste, me quedé traumado y ahora estoy feliz porque Gali no está en La Casa de los Famosos y puedo ganar, tengo posibilidades”, expresó el conductor, aludiendo con humor a la competencia que vivieron en 2002.

La dinámica de la primera temporada de Big Brother VIP consistía en aislar a 11 figuras públicas dentro de una casa, donde semana tras semana se nominaban entre sí y enfrentaban eliminaciones. Entre los participantes figuraron nombres como Lorena Herrera, Alan de Magneto, Laisha Wilkins y Arleth Terán.

El formato fue novedoso para la televisión mexicana en ese momento, replicaba el esquema internacional de encierro y votaciones, generando una intensa interacción entre los concursantes y el público.

Big Brother primera temporada (Foto: Twitter / @azalialanegra)

En la recta final de la competencia, los tres últimos habitantes en la casa fueron Arath de la Torre, Facundo y Galilea Montijo. Arath, quien más tarde participaría en la edición 2024 de ‘La Casa de los Famosos México’, obtuvo el tercer lugar. Tras su salida, el conductor del programa, Víctor Trujillo ‘Brozo’, anunció el desenlace: “Voy a mencionar el nombre del segundo lugar para que, por favor, las emociones estén en orden, el segundo lugar de la gran final es para Facundo”. La reacción de Facundo fue espontánea: “No mams, pi...e Gali, muy bien”, exclamó antes de abrazar a la ganadora.

Un dato que resaltó durante la temporada fue que Galilea Montijo nunca fue nominada para abandonar la casa, lo que subrayó su popularidad y la solidez de su estrategia en el juego. Al salir del encierro, la presentadora vivió otro momento mediático cuando su entonces pareja, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, le propuso matrimonio.

El compromiso, sin embargo, no se concretó.El legado de ‘Big Brother VIP’ se refleja en la continuidad del formato a través de ‘La Casa de los Famosos México’, cuya tercera temporada está próxima a iniciar. Facundo, tras su experiencia en 2002, regresa como el primer habitante confirmado para la nueva edición.