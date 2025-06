Brenda Bezares revela el padecimiento con el que vive desde los 5 años: “No me limita, pero debo cuidarme”

Brenda Bezares se sinceró sobre el padecimiento con el que vive desde que era niña. (Instagram)

A casi un año de que terminara la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, Brenda Bezares sigue acaparando la atención de la prensa y sus seguidores, pues aunque no fue parte de los habitantes del reality show, se convirtió en el fiel apoyo de Mario Bezares desde el exterior.

Recientemente, se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal y profesional en una entrevista para “TVyNovelas”, donde habló sobre el padecimiento que la ha acompañado desde los cinco años.

Brenda Bezares revela padicimiento con el que vive desde los cinco años. Crédito: Cuartsocuro

De acuerdo con la cantante y actriz, cuando era pequeña le detectaron un padecimiento que la sigue acompañando hasta el día de hoy; sin embargo, asegura que no es un limitante.

“A los cinco años me detectaron un soplo en el corazón. Estuve en tratamiento hasta los 12, cuando me operaron por una comunicación intraauricular“, explicó.

Y agregó: “Hoy sigo con esa condición que afecta el flujo sanguíneo. Actualmente tengo arritmias y estoy en tratamiento (...) No me limita, pero debo cuidarme; no tomar alcohol, no fumar, dormir bien y comer saludable”.

Además del padecimiento que ha acompañado a Bezares, destacó que otra de las situaciones que ha aprendido a superar junto a “Mayito” son las opiniones ajenas, pues a lo largo de “La Casa de los Famosos” fue duramente criticada por su manera de apoyar al conductor.

“Hemos pasado por tanto que ya nada nos afecta. Lo platicábamos hace poco; desde el encierro injusto de Mario hasta hoy. Sabemos quienes somos, lo que hemos vivido y de qué estamos hechos. La piel se te hace dura ante las críticas”, sentenció.

Mario y Bezares han superado varios desafios juntos. (bbezares / Instagram)

Qué hizo Brenda Bezares con el premio que ganó Mario Bezares en La Casa de los Famosos México

Según declaraciones de Brenda Bezares en el canal de YouTube de Luisito Rey, el importe que “Mayito” obtuvo tras su participación en la reconocida competencia televisiva mexicana nunca ha sido utilizado.

La artista mencionó que ese dinero se mantiene reservado para el futuro, como parte de un fondo para su vejez: “Eso lo tenemos en un ahorro para nuestra vejez y no me lo he gastado, ahí está”.

Aunque la cantidad entregada no resultó tan significativa como algunos imaginan, expresó su gratitud por la sorpresa que le brindó su pareja al finalizar el reality show, pues no anticipaba ese regalo, pero lo recibió como una muestra de aprecio.“Fue un súper detalle de su parte. No me lo esperaba, pero me sentí honrada“, agregó.

Mario Bezares entregó el premio a su esposa Brenda. (Captura de pantalla)