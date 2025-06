¿Critican al INE? Brozo viraliza parodia sobre Guadalupe Taddei y los ‘acordeones’ en la Elección Judicial 2025

El humorista realizó una parodia sobre la titular del INE respecto al tema de validación de la Elección Judicial. | @Latinus_us

Víctor Trujillo, conocido como Brozo, generó polémica al realizar una parodia sobre Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionado con la reciente Elección Judicial en México y su eventual validación en 2025.

En el programa “Tenebrozo” de Latinus, el fragmento se viralizó por representar a la autoridad electoral en la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General, ocurrida el pasado 15 de junio. En dicha escena se utilizó un tono humorístico e irónico para señalar presuntas irregularidades en los comicios del 1 de junio, tales como la baja participación ciudadana y el uso de “acordeones” en supuesto beneficio del partido ahora en el poder.

¿Qué sucedió? En la sesión extraordinaria del Consejo General, ratificó la validez de las elecciones del Poder Judicial. Durante la discusión, se abordó la polémica en torno al uso de “acordeones”, aunque la mayoría de los consejeros decidió desestimar esta práctica, aprobando únicamente la anulación de 818 casillas con irregularidades.

Tras casi cuatro horas de sesión, el consejero Arturo Castillo Loza propuso ‘no validar los resultados’, argumentando que el proceso incluyó prácticas que calificó como antidemocráticas para favorecer a ciertos candidatos.

“Todos estos elementos, indicios y procedimientos pendientes me generan, al menos a mí, una duda razonable sobre la validez de estas siete elecciones (...) Por ello, propongo a este consejo general no declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez”, afirmó durante la sesión.

‘Brozo’ hace parodia de Guadalupe Taddei

En su emisión del 20 de junio, el personaje de Trujillo representó a la dirigencia del INE, donde lanzó críticas directas a la organización del proceso electoral de 2025 y expresó frases que ponen en duda la legitimidad de los resultados, además de cuestionar a la bancada de Morena.

CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2025.- Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) durante Sesión sobre el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El comediante satirizó la situación cuando la presidenta del INE fue interrogada sobre la validación de la elección judicial. La parodia se centró para criticar el empleo de los ‘acordeones’, así como el uso de ‘mapaches’ para prácticas fraudulentas y el apoyo institucional general que se brindó al proceso electoral.

“Encontramos resistencias fuera, pero también dentro de este instituto. Hay que decirlo con todas sus letras, hay que decirlo con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. (...) Que la validez es un acto inmediato, que deberá ocurrir más allá de las 818 casillas, que no se podrán contar ni de unos acordeones, por favor, que por si no lo saben, son nada más instrumentos musicales”, así lo refrendó en su sketch.

El video, que ya suma 380 mil reproducciones y más de 27 mil “me gusta”, cuestiona a la presidenta del INE por respaldar la elección judicial, considerada un éxito rotundo pese a la baja participación y que se afirmó de no presentar irregularidades.