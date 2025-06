Lizbeth Rodríguez causa polémica por quejarse de helado derretido en farmacia: “No voy a dejar que me estafen”

La influencer explicó que defendió sus derechos como consumidora, aunque fue señalada en redes por ser “exigente en exceso” por un producto económico. (Facebook / Lizbeth Rodriguez)

Lizbeth Rodríguez, la reconocida influencer y exconductora de “Exponiendo Infieles”, nuevamente se convirtió en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus contenidos habituales, sino por una queja que generó un intenso debate entre internautas. La youtuber compartió un video en el que denunciaba la mala atención que recibió en una farmacia tras intentar cambiar un helado derretido que había adquirido junto a su hijo.

En el video, Lizbeth explica que su hijo compró un helado en una sucursal de farmacia, pero al abrirlo se dio cuenta de que estaba completamente derretido. Como cualquier consumidor, se acercó al personal del establecimiento para solicitar el cambio del producto, pero recibió una negativa como respuesta. Según su testimonio, los empleados argumentaron que no podían hacer el cambio porque el empaque estaba “roto”.

“Me dicen que no me lo pueden cambiar porque está roto. Yo sé que cuando los refrigeradores no sirven, te los cambian y el refri lo tenían abierto”, expresó Lizbeth visiblemente molesta mientras mostraba el estado del producto.

La situación escaló cuando relató que los trabajadores, lejos de atender su solicitud, comenzaron a mostrarse hostiles e incluso amenazaron con activar un “código rojo”, un protocolo utilizado en tiendas ante clientes conflictivos. Ante la falta de solución, Lizbeth Rodríguez decidió grabar un video para exponer públicamente el incidente.

El video donde expone el mal servicio en una farmacia se volvió viral, pero usuarios la tildaron de exagerada por exigir el cambio de un helado. (Facebook / Lizbeth Rodriguez)

Sin embargo, lo que parecía una denuncia legítima terminó generando un efecto contrario. El video rápidamente se viralizó en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron duramente a la influencer por lo que consideraron una exageración ante una situación menor. Frases como “Qué ridícula eres”, “Tanto drama por un helado” y “Pásame tu cuenta para transferirte lo del helado” fueron algunas de las respuestas más comunes que Lizbeth recibió en la publicación.

La crítica generalizada se centró en que, dada su posición pública y sus ingresos, no debería haber generado tanta controversia por un producto de bajo costo. Otros usuarios señalaron que si observó el refrigerador abierto, lo más lógico era no comprar el helado desde el principio.

No obstante, Lizbeth Rodríguez no se quedó callada ante la avalancha de comentarios negativos. En respuesta a los internautas, aclaró su postura: “En qué cabeza cabe que te van a vender un helado derretido. No porque tenga dinero para comprar otro voy a dejar que me estafen; esto nos pasa a todos los consumidores en determinado momento, está bien exigir que se cumplan tus derechos como consumidor”.

El incidente abrió un debate más amplio sobre los derechos del consumidor y hasta qué punto es válido utilizar plataformas públicas para denunciar situaciones cotidianas.

Para algunos, Lizbeth simplemente hizo valer sus derechos; para otros, fue una reacción desproporcionada.

Lo cierto es que, una vez más, Lizbeth Rodríguez logró ser tendencia, aunque esta vez por un helado derretido.