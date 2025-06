Alberto Vázquez rompe el silencio horas después de someterse a una cirugía; pide que no se alarmen

Alberto Vázquez envió un mensaje a sus seguidores horas después de someterse a una cirugía ya programada. (Foto: Instagram)

Alberto Vázquez generó preocupación entre sus seguidores y medios de comunicación tras difundirse rumores sobre una supuesta hospitalización de emergencia. Sin embargo, la familia del artista aclaró lo ocurrido a través de un comunicado.

En ese mismo documento detallaron que el procedimiento al que se sometió el intérprete de “Marcas” fue un cateterismo en una pierna, por lo que está en proceso de recuperación y se espera su alta médica en los próximos días.

Asimismo, agradecieron el apoyo de los seguidores y medios de comunicación, pero también hicieron un llamado a no difundir información falsa que pueda generar confusión en el público.

“El Sr. Alberto Vázquez se encuentra en buen estado de salud tras haber sido sometido a una cirugía programada de cateterismo en una pierna”, se lee al principio del comunicado.

(Comunicado oficial)

Alberto Vázquez comparte audio tras haber estado en cirugía

Un par de horas después, el cantante y actor mexicano envió un audio a través de su hijo Arturo, donde volvió a reafirmar que se encuentra en buen estado de salud y desmintió rumores sobre una hospitalización de emergencia.

“Vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarmen. No sé qué traen conmigo los haters que cada rato me matan, me enferman, me abren el corazón, me abren el estómago, me hacen muchas cosas, pero estoy bien gracias a Dios“, compartió el artista de 85 años.

De igual manera, se tomó unos instantes para agradecer a sus “amigos del internet y sus fans” por existir: “Les mando un saludo”.

(IG: @albertovazquezofic)

¿Por qué se creía que Alberto Vazquez había sido hospitalizado de emergencia?

Durante la tarde del 18 de junio, el estado de salud del cantante y actor mexicano generó preocupación entre sus seguidores luego de que se difundiera información sobre su hospitalización en Torreón, Coahuila.

Según reportó el periodista Carlo Uriel, el artista fue ingresado en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 18 de junio para someterse a una cirugía relacionada con problemas cardiovasculares.

Debido a que inicialmente el periodista señaló que el estado del cantante era “delicado, pero estable”, se incrementó la preocupación en torno a su salud. Sin embargo, el comunicado de la familia desmintió tal versión, subrayando que la cirugía no fue de emergencia, sino una intervención previamente planificada.

(Instagram: @albertovazquezofic)

La hospitalización de Alberto Vázquez se convirtió en un tema de interés mediático, pues tras seis décadas de trayectoria se ha convertido una de las figuras más emblemáticas de la música y el cine mexicano.