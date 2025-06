Marko Cortés llama a opositores a impugnar la elección del Poder Judicial

Marko Cortés pidió impugnar la elección del Poder Judicial (@MarkoCortes)

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya declaró la validez de los comicios correspondientes al Poder Judicial. Aunque la autoridad ya comenzó a otorgar las constancias de mayoría, personajes de oposición han hecho críticas y puesto en duda la legitimidad del proceso. Al respecto, Marko Cortés llamó a los partidos opositores para impugnar el proceso.

Al igual que hizo durante el lunes 2 de junio, cuando se dijo confiado en que su partido y organizaciones de la sociedad civil encaminarían la impugnación del proceso, este martes 17 de junio reiteró su confianza. Según dijo, espera que suceda, a más tardar, el 19 de junio de 2025, aunque declaró no esperar una resolución de las autoridades.

“Confío en que a más tardar este jueves 19 de junio los partidos de oposición y los pocos candidatos independientes que participaron impugnen la elección judicial. No porque pensemos ingenuamente que el Tribunal la va a tirar, sino porque no se puede dejar pasar un proceso manipulado desde la reforma, la tómbola, los acordeones y el acarreo. El 90% que no participó, lo dice todo", escribió en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter.

El INE ya comenzó a entregar constancias de mayoría (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Al término de la jornada electoral, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que la expectativa de participación ciudadana para el proceso extraordinario del Poder Judicial iba a ser de entre el 12.57% y el 13.32 por ciento. Dicha cifra fue criticada por opositores, quienes consideraron que podría motivar la cancelación de la elección.

Antes de la elección del Poder Judicial, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hubo dos ejercicios electorales nacionales extraordinarios. El primero consistió en una consulta para emprender juicios contra expresidentes, el cual tuvo un porcentaje de participación del 7 por ciento, aproximadamente. El segundo de ellos fue la consulta sobre la revocación de mandato, cuyo nivel de participación fue del 17 por ciento. Ambos causaron polémica entre opositores por la baja participación.

Alejandro Moreno presentó la impugnación ante el INE (X- Alejandro Moreno)

PRI impugna elección del Poder Judicial

El lunes 16 de junio, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudió a la sede del INE para impugnar el proceso electoral. En una rueda de prensa, el dirigente del instituto político, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que:

“Nuestra impugnación se basa en lo fragrante, en la mayor violación a los principios constitucionales, porque lejos de fortalecer el Estado de Derecho, este proceso consumó una imposición clara, a todas luces, desde el poder, desde el gobierno de Morena”.