Arturo Carmona defiende a su hija Melenie Carmona de quienes la acusan de no defender a Alicia Villarreal

Melenie Carmona aseguró que siempre defenderá a sus papás y negó no apoyar a Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal y Arturo Carmona se han visto envueltos en la polémica que se desencadenó tras las palabras de la cantante sobre sus exparejas.

Además del galán de telenovelas y ‘La güerita consentida’, otra de los nombres que ha salido a relucir en medio de la controversia es el de Melenie Carmona, su hija.

Desde que comenzó el pleito legal entre Villarreal y Cruz Martínez, se especuló que la joven había tomado partido por el productor musical, y aunque en más de una ocasión desmintió dicha versión, sigue siendo señalada de la misma manera.

Melenie Carmona y Cruz Martínez. Credito: IG- mtzcruz

Ahora, diversos internautas la acusan de pronunciarse a favor de su papá tras lo ocurrido con ‘La Chicuela’, pues recientemente se revivió supuesto testimonio de violencia que habría sufrido Villarreal durante su matrimonio con el actor.

Arturo Carmona defiende a su hija Melenie Carmona de los señalamientos en su contra

Ante la ola de comentarios que rodean a su primogénita desde que comenzó la disputa legal entre la cantante de música ranchera y su expareja; Arturo Carmona reveló la razón por la que Melenie no muestra apoyo a su mamá públicamente.

"Es mi hija, yo no estoy en un proceso legal, la parte materna sí, lo que pueda decir mi hija puede afectar la parte legal", aclaró en un encuentro con la prensa.

Asimismo, compartió el consejo que le dio a su primogénita desde el día uno en que la controversia rodeó a la familia.

“El consejo que le he dado a mi hija en esa situación tan difícil familiar es: ‘Mi amor, no digas nada’. Y no digas nada, no porque no te manifiestes a defender a alguien. Mi hija está neutral", añadió.

Arturo Carmona y Melenie Carmona. (Foto: @meleniecarmona/ Instagram)

Sin embargo, destacó que el hecho de que su hija se mantenga neutral ante los reflectores no quiere decir que en persona sea diferente; solo busca no afectar el proceso legal.

“Tiene que ser así porque esto puede traer una serie de complicaciones a una denuncia que ya existe. Hay muchas cosas que pueden complicar el tan solo decir una cosa. El tan solo defender a alguien. El tan solo decir lo que sea”, puntualizó.

Melenie Carmona asegura que apoya a Alicia Villarreal

Cabe recordar que la exparticipante de “Juego de Voces” también compartió su postura al respecto en su cuenta de Instagram, donde dejó claro que siempre defenderá a Alicia Villarreal y Arturo Carmona.

"Mis palabras pueden ayudar, pero también perjudicar y no pienso correr el riesgo. Mi mamá sabe perfectamente la postura de su hija, sabe lo que doy por ella y con eso me quedo tranquila“, expresó.

(Instagram: captura de pantalla)