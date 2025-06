EEUU aprobó las visas de Grupo Firme, asegura mánager tras rumores de que se las habían cancelado

Durante su presentación en la Feria de San Marcos, Grupo Firme enfrentó reclamos del público tras rechazar interpretar un corrido vinculado a un operador del Cártel de Sinaloa. La nueva legislación estatal prohíbe este tipo de canciones en eventos públicos. (IG: Grupo Firme)

Ante los recientes rumores que circularon en redes sociales sobre una posible cancelación de visas que habría afectado la agenda internacional de Grupo Firme, el mánager de la banda, Isael Gutiérrez, salió a aclarar la situación.

¿Qué pasó con las visas de Grupo Firme?

Durante un encuentro con la prensa este 12 de junio, el representante de la agrupación liderada por Eduin Caz aseguró que no existe ningún tipo de veto o restricción migratoria en contra del grupo.

“No hay visas canceladas, están aprobadas. Simplemente son cosas administrativas, no es la primera vez que pasa, sea turista, de trabajo, esas últimas son más complicadas porque son más protocolo, es un tiempo más de chequeo.”

La banda Grupo Firme fue acusada de ignorar a la radio (Foto: Instagram/@grupofirme)

Gutiérrez explicó que, debido al tamaño del equipo que conforma Grupo Firme, los trámites migratorios suelen tardar más de lo habitual, lo que en ocasiones genera confusión o especulación.

“Detrás de Grupo Firme hay un grupo de más de 100 personas en la lista que tienen que checar una por una. Lo que pasa es que no se ha hecho público, en los desconocidos pasa y eso lo sé. Es una investigación, pasan los protocolos y te la aprueban.”

Con esta declaración, el empresario musical descartó que haya alguna afectación directa a los planes de gira o presentaciones internacionales, como se había sugerido en algunos medios.

Isael Gutiérrez se pronuncia contra restricciones a narcocorridos

Durante la misma plática con los medios, el mánager de Grupo Firme también fue cuestionado sobre las recientes restricciones que algunas autoridades mexicanas han impuesto a los llamados narcocorridos, donde se han prohibido presentaciones de artistas del regional mexicano vinculados a este subgénero.

(Foto: Instagram/@grupofirme)

Aunque fue claro al señalar que la agrupación que representa no se involucra en ese tipo de narrativa musical, Gutiérrez expresó su rechazo a la censura artística:

“Grupo Firme no estamos en ese tema del corrido, no estoy de acuerdo con la censura, la prohibición. Es arte, la música no se puede censurar.”

Con esta postura, Isael defendió la libertad creativa de los artistas del regional, al tiempo que dejó claro que Grupo Firme seguirá apostando por temas que conecten con la gente sin abordar contenidos relacionados con el crimen organizado.

(Foto: Instagram/@grupofirme)

Actualmente, Grupo Firme se encuentra en plena preparación de nuevos proyectos musicales y conciertos, tanto en México como en Estados Unidos, por lo que la aclaración sobre sus visas resulta clave para garantizar tranquilidad a sus fans.

La banda, que en los últimos años ha roto récords de asistencia en estadios y arenas, ha consolidado su imagen como uno de los fenómenos más grandes de la música latina contemporánea.