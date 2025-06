Carlos Villagrán ‘Quico’ lanza macabro comentario sobre Florinda Meza

Carlos Villagrán, Quico en "El Chavo del 8", reaparece a los 81 años tras superar un cáncer de próstata (Cuartoscuro)

El actor Carlos Villagrán, conocido por su icónico papel como Quico en la serie El Chavo del 8, reapareció públicamente el pasado martes 10 de junio, mostrando un buen estado de salud a sus 81 años tras superar un cáncer de próstata diagnosticado hace dos años.

Durante una conferencia de prensa, Villagrán aprovechó la oportunidad para promover la prevención de esta enfermedad, que también afectó al fallecido Rubén Aguirre, quien interpretó al Profesor Jirafales en la misma serie.

“El Chavo del 8″ dejó una huella eterna y absoluta", afirmó el actor, destacando la importancia del legado de la producción.

En el evento, Villagrán fue cuestionado sobre la reciente serie biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo”, basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños.

El actor expresó respeto hacia Gómez Bolaños y la serie biográfica "Chespirito: Sin querer queriendo" (Televisa / Max)

Aunque evitó profundizar en detalles, expresó su respeto hacia el trabajo audiovisual. “Deseo que les vaya muy bien. Yo confío en el criterio de las personas, mi trabajo ahí está. Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque respeto a Roberto Gómez Bolaños”, comentó.

Villagrán también dejó claro que no fue contactado para participar en la producción y que, de haber sido invitado, habría tomado su propia decisión al respecto.

En un momento, Villagrán hizo un recuento de los actores que aún sobreviven del elenco original de “El Chavo del 8”.

Mencionó que, además de él, siguen con vida María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Édgar Vivar (Ñoño) y Florinda Meza (Doña Florinda).

Sin embargo, el actor sorprendió con un comentario humorístico, pero macabro, sobre Meza: “Nada más quedamos cuatro, La Chilindrina, Quico, Ñoño y Doña Florinda... que cada que se duerme, la velan; ¡no es cierto!”. La broma generó reacciones entre los asistentes, aunque Villagrán no profundizó más en el tema.

De "El Chavo del 8", sobreviven María Antonieta de las Nieves, Édgar Vivar, Florinda Meza y Carlos Villagrán (Colprensa)

Respecto a cómo podría ser retratado en la serie biográfica, Villagrán se mostró despreocupado. “Yo pienso ser feliz y seguir siéndolo. Si a esa gente la hizo reír Quico, confío en la gente. Se darán cuenta si hay alguna mentira”, aseguró.

Estas declaraciones reflejan su confianza en el público y en el impacto positivo que su personaje ha tenido a lo largo de los años.

Por su parte, Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, también ha sido objeto de atención debido a la forma en que se le representa en la serie. Aunque no participó en la producción ni fue mencionada directamente por su nombre real, Meza expresó su descontento con ciertos aspectos de la narrativa.

Florinda Meza critica ciertos aspectos de la serie biográfica de Chespirito, enfocándose en una narrativa más humana (Televisa / Max)

“No estoy contenta, pero no puedo decir que no me interese”, declaró recientemente ante los medios. Desde su perspectiva, la historia de Gómez Bolaños no debería centrarse en villanos, sino en seres humanos con “cualidades y defectos”.

“Las buenas historias tienen seres humanos, y si eso lo han anunciado como biografía, pues tiene persona”, añadió.