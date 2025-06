Afirman que pleito en público fue la causa de la ruptura entre Laura Flores y Lalo Salazar: “Estaba histérica”

El romance de Laura Flores y Eduardo Salazar acaparó la atención pública desde que ambas celebridades lo confirmaron en febrero pasado. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

La actriz Laura Flores anunció este lunes 9 de julio que su relación con el periodista Lalo Salazar ha llegado a su fin. Según explicó en un comunicado difundido en sus redes sociales, la decisión fue tomada por Salazar, dejando a la actriz visiblemente afectada.

“En el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación. Les ruego a ustedes y a los medios que no hagan juicios, hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele y el dolor se respeta”, expresó Flores, quien pidió a sus seguidores y a los medios de comunicación evitar emitir juicios sobre la situación.

El medio Kadri Paparazzi reveló detalles sobre los posibles motivos detrás de la ruptura. Según lo informado, el conflicto habría surgido durante una cena en un restaurante de lujo en la Ciudad de México, donde un intercambio de mensajes en el teléfono de Salazar desencadenó una escena de celos por parte de Flores.

A través de un comunicado que difundió en sus redes sociales, Flores señaló que, aunque la decisión fue tomada de manera unilateral, la respetaba. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

De acuerdo con los paparazzi, aunque los mensajes no contenían nada comprometedor, la reacción de la actriz fue intensa, lo que llevó a una discusión frente al personal del restaurante y otros comensales. Tras este incidente, Salazar habría decidido poner fin a la relación, argumentando que no estaba dispuesto a tolerar ese tipo de situaciones.

“Que empiezan a llegar los mensajes, un par de mensajes fueron suficientes para que esta relación terminara. Los mensajes le llegaron a Lalo, se dice que supuesta y alegadamente, Laura Flores estaba muy enojada, entró en un ataque de celos, le empezó a hacer una escena enfrente de los meseros, de la gente, ya era tarde y se empezaron a decir de cosas... el mensaje no decía nada malo, pero se dice que ella se puso histérica (...) él se comportó a la altura y después de esa cena le dijo ‘hasta aquí, yo así no me llevo’”.

Según Kadri Paparazzi, una discusión durante una cena en la Ciudad de México desencadenó la ruptura de la pareja (Diseño: Jesús Avilés / Infobae México)

La relación entre Laura Flores y Lalo Salazar se hizo pública en febrero de este año, cuando ambos anunciaron su noviazgo a través de redes sociales.

Según narraron en su momento, aunque ya se conocían por haber trabajado juntos en el programa ’Hoy’, fue durante un reencuentro en el set de ’Despierta’ cuando surgió el romance.

Salazar tomó la iniciativa al invitar a Flores a salir y pedirle una oportunidad, lo que marcó el inicio de su relación. En aquel entonces, la actriz expresó sentirse feliz, aunque se rumoreaba que los hijos del periodista no aprobaban el noviazgo.

Laura Flores pidió respeto por su dolor y solicitó a los medios no emitir juicios sobre la separación (RS)

Hasta el momento, Lalo Salazar no ha emitido declaraciones públicas sobre la ruptura, mientras que Flores ha dejado claro que no hablará más del tema por ahora.