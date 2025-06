El regional mexicano ‘atrapó’ a un joven de Colombia: ‘Tunjo’ y el paso a paso para ser una estrella emergente

Juan Sebastián Tunjo o mejor conocido como Tunjo habló para Infobae México sobre su aspiración por el regional mexicano. Crédito: Instagram/tunjomusic.

Juan Sebastián Tunjo, mejor conocido simplemente como Tunjo, es un joven originario de Colombia que, pese a ser de otro país, tiene algo en particular con México: es amante del regional mexicano.

Los límites internacionales no impiden que este joven de 27 años de edad tenga un gusto en particular por este género musical mexicano. El artista emergente mezcla esta propuesta con el pop, lo que ha cautivado a un público en particular con esta música.

Infobae México platicó con el cantante, para saber cómo nació este gusto por el regional mexicano, pese a ser originario de Colombia, y cuál es la propuesta y nuevo material que próximamente podremos ver de este joven que a sus 27 años de edad ha pisado escenarios tanto en su país natal como en el nuestro y en Estados Unidos.

Tunjo señaló que en Colombia a la música regional le llaman ‘popular’ y él comenzó a cantar a los siete años este género. Tras su paso por el colegio y rodeado de algunos influencers, en sus redes sociales cambió al pop, por lo que llegó esta mezcla.

“Siempre llevé ese sabor en la sangre, como el gusto. “Hace como cinco años que comenzamos en esa búsqueda de cómo que sonido quería tener y cuál iba a ser el sonido diferencial a todo lo que ya había en el día, con el productor con el que estábamos trabajando. En una de esas me mandó una canción, que era una mezcla de rancheras con reggaetón”, expuso el cantante colombiano.

El artista emergente, originario de Colombia, cuenta a Infobae México cómo nació el gusto por este género musical, pese a ser de otro país.

Para cantantes mexicanos o agrupaciones, Tunjo ha abierto algunos conciertos como el de ‘Elefante’ por mencionar algunos ejemplos. El artista reveló sus sensaciones al hacer este tipo de presentaciones.

Tunjo lo calificó como “algo bonito”, ya que la gente recibe ‘su música’, ya que México recibe a los artistas emergentes como él, dijo, por lo que se trata de algo especial.

El artista explicó a Infobae México su paso por los escenarios siendo un artista emergente.

Una vez que está en sus presentaciones, Tunjo relató lo que ha sido estar en escenarios en México, Colombia y Estados Unidos, en particular el cómo lo ha recibido el público y sus fans, los cuales ya ha hecho.

Mencionando al género del regional y a su público, con el que ya cuenta en sus redes sociales oficiales como ‘tunjomusic’ en Instagram, el artista mencionó que “la gente conecta mucho con las canciones y letras”.

El artista colombiano no solamente habló del cariño del público físico, también por medio de redes sociales.

Tunjo en México

Luego de varios rumores acerca de la promoción de su nuevo material en México, Tunjo dio detalles de su visita a nuestro país, donde dio algunas sorpresas y pidió a los fans en tierras mexicanas que estuvieran atentos.

Señaló que en este momento se encuentra en México, por los Premios Ícono. Detalló que el pasado jueves 5 de junio confirmó que está nominado a estos galardones en la categoría de ‘Mejor Artista Regional Colombiano’.

Añadió que estará en el país para hacer un tour y que las personas conozcan de su música.

"Pronto vendremos con sorpresas", el artista colombiano mencionó sobre lo que prepara en tierras mexicanas.

“Ya estamos cerca de lograr el sueño”, son las palabras las cuales Tunjo dijo a Infobae México acerca de la nominación a estos premios.

¿Cuáles son los artistas que inspiran a Tunjo y con cuáles se ve en un escenario?

El actor reveló cuáles son los artistas mexicanos que lo inspiraron, así como sus ejemplos a seguir de cantantes actuales y con los que se subiría a un escenario a cantar. Luis Miguel forma parte de esta lista.

Tunjo reveló qué artistas lo han inspirado y con quiénes les gustaría compartir un escenario.

El artista no solo tiene un gusto por la música regional mexicana, también reveló ser amantes de los tacos de suadero, por ello, cada que viene a México, busca lugares o puestos para comer comerlos.