Vivian, amiga de Valeria Márquez, da la cara a las acusaciones tras el asesinato en vivo: “No tengo miedo”

Vivian De la Torre, influencer señalada de ‘poner’ a Valeria Márquez para ser asesinada en transmisión en vivo (Foto: TikTok/@barbivvvv_)

Ha pasado ya casi un mes desde que la influencer Valeria Márquez fue asesinada al interior de su salón de belleza en Jalisco. El caso se volvió tan mediático pues, al momento del ataque, la joven estaba transmitiendo en vivo desde su cuenta de TikTok, lo que provocó que imágenes de su asesinato inundaran las redes sociales.

Al viralizarse el material del ataque, Vivian de la Torre, amiga cercana de la creadora de contenido, fue señalada por internautas por supuestamente estar involucrada en el asesinato. En entrevista con Mafian TV, la joven negó estar involucrada y dio detalles de lo que ocurrió.

El testimonio de Vivian de la Torre, amiga cercana de Valeria Márquez

Vivian de la Torre rompe el silencio (Fotos: Instagram/@v___marquez/@barbivvvv)

Vivian de la Torre contó que intentó enviarle un ramo de flores y que por ella le pedía que permaneciera en la estética; sin embargo, al no poder concretar el envío, optó por mandarle un peluche y una bebida. “Lo único que hice fue darle amor y apoyarla en todo momento”, afirmó Vivian durante la entrevista.

De acuerdo con su relato, Vivian calculó los tiempos para que ambos obsequios llegaran casi al mismo tiempo al lugar donde se encontraba Valeria. Minutos después de que la creadora de contenido recibió los regalos, un hombre ingresó al establecimiento y le disparó.

Vivian aseguró que presenció el ataque y quedó en estado de shock. “Me tocó verlo y todavía me tocó que me echaran la culpa a mí”, expresó.

Vivian también compartió que, al ver el ataque desde la transmisión, comenzó su confusión, no entendía bien lo que había ocurrido y que cuando vio que su amiga no reaccionaba, se comunicó con su familia:

“No entendí qué había pasado hasta que vi que literalmente se empezó a caer”, relató. Inmediatamente, Vivian llamó a los tíos de Valeria para informarles lo sucedido.

La joven fue asesinada en Jalisco | crédito:TikTok/barbivvvv_

Tras la llamada, Vivian salió de su casa para dirigirse al salón de belleza; no obstante, al llegar al lugar, no pudo ingresar debido a no ser su familiar directo. “Solo dejaron pasar a su familia. La primera que llegó fue una de sus tías. Estaba devastada, yo la abracé, no sabía qué hacer”, recordó.

Asimismo, la joven negó que alguna vez se hubiera peleado con Valeria por algún hombre, pues sus gustos eran bastante diferentes. “A ella le gustaba lo rancherito y a mí más morenos o tipo con flow de calle”.

Finalmente, Vivian confesó que tiene esperanzas de que la verdad sobre el asesinato de su amiga salga a la luz y que no teme enfrentar las críticas: “No tengo miedo porque yo no soy culpable y la verdad siempre sale a la luz”, declaró. Además, envió un mensaje a quienes la han señalado sin pruebas, deseándoles “luz para que no estén afectando la vida de las personas con base en mentiras”.