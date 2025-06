A casi un año del triunfo de ‘Mayito’, Brenda Bezares revela en qué se gastó el premio de LCDLFMX

Brenda Bezares reveló en donde está el dinero que ganó Mario Bezares. Fotos: Cuartoscuro

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México está a solo unas semanas de dar inicio, pero tras el éxito que se vivió en su segunda emisión, aún hay algunas personalidades que siguen dando de qué hablar.

Tal es el caso de Mario Bezares, quien se coronó como el ganador de la segunda temporada; sin embargo, más allá de su triunfo, su esposa Brenda Bezares acaparó la atención de varios titulares.

Debido a que muchos no estaban de acuerdo con la actitud de la esposa de ‘Mayito’, sus acciones siguen causando controversia, pues en una reciente entrevista fue cuestionada sobre el premio que recibió el conductor y comediante.

¿Qué pasó con el premio de Mario Bezares tras su triunfo en La Casa de los Famosos México?

Brenda Bezares confesó en el canal de YouTube de Luisito Rey que el premio que consiguió su esposo tras permanecer varias semanas en la casa más famosa de México no ha sido gastado y permanece en sus ahorros.

“Eso lo tenemos en un ahorro para nuestra vejez y no me lo he gastado, ahí está”, explicó.

Asimismo, detalló que pese a lo que se piensa, la suma no resultó ser tan llamativa, pero agradece el gesto que le brindó su esposo al terminar el reality show.

"Fue un súper detalle de su parte. No me lo esperaba, pero me sentí honrada“, agregó.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Qué se sabe sobre la tercera temporada de La Casa de los Famosos México

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya tiene fecha de estreno y promete repetir el éxito de sus ediciones anteriores. Según informó Televisa a través de las redes sociales oficiales del programa, el reality show regresará a las pantallas el próximo domingo 27 de julio a las 20:30 horas, transmitido por el canal Las Estrellas.

La noticia fue confirmada por Galilea Montijo, quien además será una de las conductoras principales de esta nueva entrega. El anuncio también incluyó la revelación de las dos presentadoras que estarán al frente de las galas. Además de Montijo, quien ha sido una figura constante en el programa, se confirmó la participación de Odalys Ramírez, conocida por su trabajo en “¡Cuéntamelo Ya!”.

Ambas personalidades fueron presentadas oficialmente mediante publicaciones en las redes sociales del programa, acompañadas de imágenes que generaron gran expectativa entre los seguidores.

La Casa de los Famoso s México está por comenzar - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México