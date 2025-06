Revés para Anabel Hernández: Violeta Vizcarra gana demanda por el libro ‘Las señoras del narco’

Anabel Hernández, periodista y escritora, durante la presentación de su libro "Las señoras del narco: amar en el infierno. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) resolvió que la editorial Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V. incurrió en una infracción al utilizar sin consentimiento la imagen de la socialité Violeta Vizcarra en el libro Las señoras del narco. Amar en el infierno, escrito por la periodista Anabel Hernández.

La resolución representa un precedente relevante en materia de derechos de imagen vinculados a publicaciones periodísticas, además de que es la primera demanda en contra de la investigadora que representa un revés para ella.

De acuerdo con un comunicado difundido por el despacho Maceo, Torres & Asociados, la resolución fue emitida el pasado 21 de mayo de 2025, bajo el expediente I.M.C. 2213/2023 (I-346) 27046. El IMPI concluyó que Vizcarra fue retratada en la portada y páginas interiores del libro mediante una fotografía extraída de sus redes sociales, sin que existiera autorización para su uso.

“El Instituto determinó que Penguin Random House había infringido los derechos de Violeta, al colocar su propia imagen en la portada de un libro que se vendió en $389.00 pesos cada ejemplar”, se lee en el documento oficial. Además, se subraya que el argumento de libertad de expresión no justifica el uso comercial de la imagen ni la afectación a su presunción de inocencia y dignidad.

Como resultado, la editorial fue multada con una suma que supera el medio millón de pesos. Además, Vizcarra queda habilitada para reclamar una indemnización adicional por daños y perjuicios, que podría ascender hasta el 40% de las ventas netas del libro.

¿Qué dice Anabel Hernández de Violeta Vizcarra?

En el texto publicado en septiembre de 2023, Anabel Hernández presenta a Vizcarra como una figura social con vínculos personales y logísticos con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. Según testimonios recogidos en la obra, Vizcarra habría sido pieza clave en la captación de mujeres del medio artístico para el capo, además de mantener con él una relación íntima.

La fuente principal del capítulo es una mujer identificada como “Celeste”, quien afirma haber sido pareja sentimental de Beltrán Leyva durante una década.

Según su testimonio, Vizcarra contactaba a presentadoras, modelos y actrices para el narcotraficante, y habría recibido 10 mil dólares por encuentro acordado. Celeste también la describe como “una mujer con dos identidades”: ante el público, una socialité cercana a personajes del espectáculo; en privado, colaboradora del crimen organizado.

Hernández asegura que Vizcarra tenía vínculos con Alejandro Basteri, hermano del cantante Luis Miguel, y con el actor y cantante Pablo Montero. De igual forma se le ha relacionado con José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Hernández también señala que la socialité trabajó como extra en producciones de Televisa y TV Azteca, y que su inclusión en el libro se basó en testimonios directos y documentos en poder de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el mismo libro, Vizcarra nació el 20 de mayo de 1984 en Torreón, Coahuila, y participó a los 20 años en el certamen de belleza para elegir a la reina de la Feria Nacional de Gómez Palacio, en Durango. Aunque no resultó ganadora, habría comenzado a moverse en círculos sociales de alto perfil a partir de entonces.

A raíz de su exposición en el libro, Vizcarra fue invitada a programas y entrevistas, e incluso su caso fue cubierto por medios dedicados a la farándula, lo que —según su defensa— aumentó la carga mediática y comercial sobre su imagen sin su consentimiento.

Hasta el momento, Anabel Hernández no ha emitido una declaración oficial tras el fallo. En entrevistas previas, ha sostenido que la información publicada en sus libros está respaldada por fuentes legítimas y verificables.

Ninel Conde reacciona: “Justicia”

Tras conocerse la resolución favorable a Vizcarra, la prensa abordó a Ninel Herrera Conde, cantante y actriz mencionada en una obra anterior de Hernández, Emma y las otras señoras del narco.

Conde demandó por daño moral a la misma editorial, luego de que se le relacionara en el libro con Beltrán Leyva, pero perdió en primera instancia en diciembre de 2024. Actualmente, el caso se encuentra en proceso de apelación.

Interrogada por medios de comunicación en el aeropuerto, la artista respondió brevemente sobre el fallo a favor de Vizcarra:

“De cuestiones legales saben que yo no entro en detalles, mis abogados deben notificarles y yo no estoy clavada en eso. La verdad es que a mí me da exactamente igual”, declaró. Al ser consultada sobre si blindaría legalmente su nombre para evitar futuras situaciones similares, respondió: “Está blindado”.

Durante el breve intercambio con la prensa, Conde reaccionó también al fallo favorable para Vizcarra, aunque sin mencionar su nombre directamente. Al ser informada por los reporteros de que a la socialité se le otorgaría hasta el 40% de las ventas del libro, respondió: “Muy bien, qué bueno, existe la justicia”, antes de reiterar que no comenta asuntos legales por no ser abogada.

La demanda de Vizcarra deja abierta la puerta a más demandas por parte de personas mencionadas en las investigaciones de Hernández, como Galilea Montijo, Paty Navidad o Alicia Machado, quienes han negado las acusaciones que se les imputan en distintos capítulos.