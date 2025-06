Quién es Carlos Said: el actor de Televisa de 26 años que le pidió matrimonio a Claudia Martín, 9 años mayor que él

Quién es Carlos Said: de actor de Televisa, pasar una noche en ‘El Torito’ a pedirle matrimonio a Claudia Martín (Instagram/@carlossaidcs)

En diciembre de 2022, Carlos Said, actor y ahora prometido de la actriz Claudia Martín, protagonizó un incidente que lo llevó a ser remitido al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como “el Torito”, en la Ciudad de México.

Según reportó el periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales, Said fue detenido durante un operativo del programa “Conduce sin alcohol”, al no superar la prueba del alcoholímetro. Este episodio, que ocurrió pocas horas antes del 30 de diciembre, también involucró a dos acompañantes que viajaban con él, quienes igualmente se encontraban en estado de ebriedad.

De acuerdo con los medios que cubrieron el suceso, el actor, de entonces 24 años, adoptó una actitud desafiante frente a los oficiales que lo detuvieron. Según los reportes, Said afirmó ser una persona influyente y amenazó con buscar que los agentes perdieran sus empleos si procedían con su remisión. Sin embargo, estas declaraciones no impidieron que fuera trasladado al “Torito”, donde cumplió con las sanciones correspondientes.

Este incidente marcó un momento polémico en la vida del actor, quien desde entonces ha evitado referirse al tema públicamente. En entrevistas posteriores, Said no ha vuelto a mencionar el episodio, y no se han registrado situaciones similares en su historial.

Actualmente, Carlos Said es conocido no solo por su carrera en la actuación, sino también por su relación con Claudia Martín, con quien recientemente anunció su compromiso tras cinco meses de noviazgo. La noticia ha captado la atención del público, consolidándolos como una de las parejas más comentadas en el ámbito del espectáculo.

¿Quién es Carlos Said, el protagonista de telenovelas de Televisa que se casará con Claudia Martín?

Carlos Said es un actor y cantante mexicano que ha ganado popularidad gracias a su participación en producciones de Televisa, especialmente en telenovelas dirigidas a un público juvenil.

Nacido el 27 de febrero de 1998, inició su carrera en el mundo del entretenimiento demostrando su talento para la actuación y el canto, habilidades que lo han llevado a convertirse en un rostro destacado de la televisión mexicana.

Su gran salto a la fama llegó con su papel protagónico en la telenovela juvenil “Like, la leyenda”, una producción de Televisa en la que interpretó a uno de los estudiantes de un prestigioso internado. Este proyecto le permitió consolidar su presencia en la pantalla chica y conectar con una audiencia joven, gracias al enfoque moderno y musical de la telenovela.

Además de su trabajo en televisión, Carlos Said ha mostrado interés en expandir su carrera artística al ámbito musical. Su presencia en redes sociales también ha sido clave para acercarse a sus fanáticos, mostrándose como una figura cercana y auténtica. Con su carisma y talento, continúa labrando una trayectoria prometedora dentro de la industria del entretenimiento en México.