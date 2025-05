Lucía Méndez quiere que Gala Montes interprete su personaje en una bioserie; así reaccionó la actriz

Lucía Méndez quiere a Gala Montes para su bioserie. Fotos: IG, luciamendezof-galamontes

Actualmente, muchos artistas que han dejado huella en la música o actuación cuentan con una bioserie, por lo que Lucía Méndez no podía ser la excepción.

Ante la idea de contar su historia a través de la pantalla chica, la protagonista de telenovelas como “Colorina”, “Amor de nadie” y “Viviana” externó su deseo porque Gala Montes sea quien interprete su personaje.

Debido a que un par de ocasiones Méndez ha mencionado su nombre, Montes dijo sentirse honrada y no descarta la posibilidad de aceptar dicho proyecto.

Lucía Méndez ya sabe quien quiere que sea la protagonista de su bioserie. (YT: Hoy)

Gala Montes se sentiría honrada de interpretar a Lucía Méndez

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, la exparticipante de La Casa de los Famosos México compartió su sentir ahora que sabe que Lucía Méndez la toma en cuenta para su bioserie.

“Sí lo escuché, ojalá, yo encantadísima, la verdad me encantaría, siempre he querido hacer una biografía y que mejor de ese ícono. ¡Qué mujerón!, me encantaría; aparte, sí nos parecemos", dijo en su encuentro con la prensa.

Asimismo, externó su agradecimiento ahora que sabe que la cantante de temas como “Una alma en pena”, “Corazón de piedra” y “Don corazón” la toma en cuenta para hacer su protagonico.

“Me siento muy honrada, le mandamos un beso a Lucía Méndez”, afirmó.

Gala Montes podría ser Lucía Méndez en bioserie. Foto: IG, galamontes

Gala Montes no descarta proyecto en actuación, pero está enfocada en su pelea de box

Actualmente, la cantante de “Tacara” está enfocada en su próximo proyecto de boxeo, pues será el 17 de agosto cuando se enfrente contra Alana Flores, creadora de contenido, en Supernova Orígenes.

El evento tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de CDMX, y desde que se dio a conocer ha generado gran expectativa en los seguidores de ambas personalidades, pero mientras llega el esperado día, la actriz y cantante asegura estarse preparando a diario.

“Estoy entrenando diario, tres, cuatro horas diarias. Imagínate, cinco veces a la semana. Me ha estado costando mucho trabajo, al principio, la verdad. Estoy muy contenta, estoy viendo muchos resultados”, señaló.

Gala Montes vs Alana Flores, muy pronto (captura de pantalla)

Finalmente, debido a que la tercera temporada de La Casa de los Famosos México está cada vez más cerca y ya se han revelado algunos detalles sobre los conductores, Montes aseguró estar abierta a acudir como panelista.

“Pues a ver si me invitan, yo espero que sí, me gustaría dar mi humilde opinión”, sentenció.

Hasta el momento, se desconoce si alguno de los exhabitantes de la segunda temporada será invitado a las galas, pero el reality show ya está generando expectativas.