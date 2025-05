Bloqueos de la CNTE pone en jaque a ‘Ventaneando’; impiden que Pati Chapoy y medio equipo ingresen a TV Azteca

Conductores de Ventaneando criticaron la falta de acciones del gobierno capitalino ante los cierres de calles que ha hecho la CNTE. (Fotos: Ventaneando, YouTube / Reuters)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reanudó este lunes sus movilizaciones en la Ciudad de México para exigir un incremento salarial y una reforma profunda al sistema de pensiones. Las protestas, que incluyeron bloqueos en diversos puntos de la capital, afectaron directamente a trabajadores, servicios y medios de comunicación, entre ellos el programa Ventaneando, de TV Azteca.

En una emisión atípica, Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda aparecieron en pantalla sin el equipo completo. Parte del personal de producción, así como varios invitados y la propia titular del programa, Pati Chapoy, no lograron ingresar a las instalaciones ubicadas en Periférico Sur, debido al cerco instalado por integrantes de la CNTE.

Pati Chapoy y parte del staff de Ventaneando no pudieron ingresar a TV Azteca debido a los bloqueos que la CNTE mantiene en la CDMX Crédito: @ventaneandouno, X

El programa tenía agendadas una entrevista con los actores Claudio Lafarga y Sara Maldonado, protagonistas de la serie Lotería del Crimen, pero no pudieron llegar al foro, informó Mónica Castañeda. Pedro Sola añadió que no solo el elenco artístico se vio afectado, sino también parte del equipo técnico. Agradeció al personal presente: “Toda esta gente que está atrás (de cámaras) está con nosotros”.

Castañeda destacó que varios compañeros tuvieron que asumir múltiples tareas para mantener la emisión al aire: “Había gente haciendo de todo un poco”.

Linet Puente confirmó que Pati Chapoy fue una de las personas que se quedó fuera del canal. “Nuestros compañeros, la señora Chapoy, no podían entrar al canal porque no hay acceso y tampoco están dejando salir. Pero bueno, es parte de lo que sucede”, expresó. Sola y Castañeda coincidieron en que no les quedaba más que “apechugar”.

Manifestantes de la CNTE llegan a las inmediaciones de la T2 Crédito: Cuartoscuro

Marchas de la CNTE desquician la CDMX

Las movilizaciones comenzaron antes de las 09:00 horas y se concentraron en puntos estratégicos como TV Azteca, Televisa San Ángel, Canal 6 y la frecuencia 88.9 FM. También se registraron protestas en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Sección 22 de Oaxaca, una de las más activas dentro del movimiento, informó que las acciones también se replicarán en otros estados, con el objetivo de sumar a sectores sociales inconformes con reformas como la Ley del ISSSTE de 2007.

Según datos de la Secretaría de Gobernación, la huelga magisterial mantiene suspendido el cierre del ciclo escolar en cerca del 7% de los planteles del país. En un comunicado conjunto emitido este domingo, la Segob y la SEP reiteraron su disposición al diálogo y pidieron al magisterio regresar a las aulas para garantizar el cierre ordenado del ciclo lectivo.

Las protestas escalaron el pasado 23 de mayo, cuando cerca de 10 mil integrantes de la CNTE bloquearon el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afectando a más de 3 mil pasajeros y provocando el desvío de 15 vuelos. Las acciones se repitieron el día siguiente en las terminales 1 y 2.

Para este martes, la CNTE prevé nuevas movilizaciones a partir de las 08:00 horas. Los contingentes se dirigirán a sedes de instituciones financieras vinculadas a las Afores y a centros comerciales, donde planean realizar más bloqueos.