Natalia Alcocer rompe el silencio tras lograr que su ex fuera vinculado a proceso por presunta violencia de género

Natalia Alcocer se encuentra en el ojo del huracán debido a fuerte batalla legal con su ex pareja, Juan José Chimal (Foto: Instagram @nataliaalcoceroficial)

El pasado 19 de mayo, Juan José ‘N’, exesposo de la actriz y exintegrante de La Casa de los Famosos, Natalia Alcocer, fue detenido por presunta violencia de género. La noticia fue confirmada por la propia Alcocer, quien ofreció sus primeras declaraciones tras la detención, calificando el momento como un “respiro” luego de años de conflicto legal.

“Ha sido un proceso muy cansado de años. Desperté el día de ayer y fue despertar con una tranquilidad que hace mucho no sentía, un sentimiento que hace mucho no sentía, y me estoy enfocando en eso. Acatando las órdenes de la juez, estoy muy tranquila, muy en paz, enfocada en mis hijas”, afirmó la también influencer, conocida en redes como La Vikinga.

Durante el fin de semana, se llevó a cabo una audiencia judicial destinada a evaluar si Juan José ‘N’ cumplía con las medidas cautelares impuestas previamente por un juez. El proceso legal entre ambos ha durado más de cuatro años y ha estado marcado por múltiples denuncias y señalamientos de violencia, así como acusaciones de incumplimiento de las resoluciones judiciales.

En 2021, la actriz denunció al empresario, a la par de iniciar un juicio civil para exigir el pago de una pensión alimenticia. (Foto: Telemundo, Al Rojo Vivo / YouTube)

Quiere sentar un precedente

Un día antes de la audiencia, Alcocer compartió un video en su cuenta oficial de Instagram. En la grabación, acusó públicamente a su expareja de ignorar las disposiciones legales dictadas por el tribunal. La actriz denunció, además, una situación constante de acoso emocional y psicológico que, según sus palabras, ha afectado tanto su estabilidad como la de sus hijas.

“Exijo que no solo a estos agresores que cuentan con amistades y recursos para seguir violentándonos se les vincule a proceso, sino que se les impongan medidas cautelares firmes. Creen que, con los recursos que poseen, pueden seguirnos violentando mientras trabajamos y debemos soportar amenazas, acosos, difamaciones, violencia emocional y psicológica”, declaró Alcocer.

La exconcursante de realities ha utilizado sus plataformas digitales para visibilizar su caso y exigir justicia, convirtiéndose en una voz activa contra la violencia de género. A lo largo del proceso, ha denunciado públicamente la falta de consecuencias legales para hombres con poder económico y político, quienes, según ella, utilizan sus influencias para evadir la ley.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la situación jurídica de Juan José ‘N’ ni han precisado si permanecerá detenido mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso. Sin embargo, la detención marca un giro en una batalla legal que ha generado amplia atención mediática.

Natalia Alcocer, por su parte, aseguró que continuará enfocada en el bienestar de sus hijas y en seguir acatando las decisiones judiciales, sin dejar de alzar la voz por quienes viven situaciones similares.

Mediante un video compartido en Instagram, Alcocer denunció que su expareja incumplía las medidas impuestas por un juez. (Foto: @nataliaalcoceroficial, Instagram)