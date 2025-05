Belinda habría ignorado al maquillista de Ángela Aguilar en la alfombra roja del Festival de Cannes 2025

La actriz y cantante prefirió darse la vuelta y seguir con su recorrido por la alfombra roja. Fotos: ltorresbeauty - Reuters

Belinda nuevamente acaparó la atención de los internautas después de que se dio a conocer un supuesto desaire que le hizo a Luis Torres, maquillista profesional que ha tenido la oportunidad de colaborar con estrellas internacionales.

A través de redes sociales, ha comenzado a difundirse un video en el que aparentemente, la cantante de éxitos como “Amor a primera vista”, “Cactus” y “Ángel” ignora por completo las palabras que dice el maquillista y elige seguir su camino.

La cantante optó por seguir su camino y parar las fotografías junto a Luis Torres. Crédito: TikTok: @a9875432100/

En el breve clip, se observa a la mexicana caminar por la alfombra roja del Festival de Cannes 2025, a su lado, se encuentra Luis Torres, quien parece dar indicaciones para que los medios les tomen fotografías juntos; sin embargo, Belinda toma su cabello y da media vuelta hacia atrás.

La actitud de la también actriz de 35 años no pasó desapercibida por los internautas, quienes de inmediato recordaron que Ángela Aguilar, ahora esposa de Christian Nodal, ha trabajado junto al maquillista en las últimas semanas, pues es una de las manos que está detrás de su cambio de look.

La actitud por parte de Belinda ha desatado todo tipo de reacciones en redes sociales, pues mientras algunos defienden que la cantante se haya comportado de esa forma, otros señalan que su actitud no debió ser grosera.

Hasta ahora, algunos de los comentarios por parte de los usuarios son: “Qué falta de profesionalismo, Luis Torres todo un caballero”, “Luis Torres es libre de maquillar a quien quiera, es su profesión”, “Luis Torres se siente la súper estrella y un poco de golpe de realidad de parte de Belinda le cayó muy bien”, “Luis Torres es más exitoso que ella”, entre otros.

La estrella pop desfiló por primera vez en la alfombra roja del Festival de Cannes. Credito: IG- belindapop

Belinda olvidó el nombre de su diseñador en el Festival de Cannes 2025

Además del supuesto desplante que le hizo al maquillista, Belinda acaparó la atención de los medios cuando se viralizó un video en el que olvidó por completo el nombre del diseñador de su vestido.

“¿Quién es el diseñador de tu vestido?”, preguntó la corresponsal.

“¿No te recuerdas?”, insistió la reportera y Belinda no tuvo otra opción más que confesar que no se acordaba: “No me acuerdo. Está hermoso, ¿verdad?”.

La cantante debutó en el Festival de Cannes TikTok: @belindaidolos

A pesar de que su actitud desató varias críticas por no ser capaz de identificar a la creadora de su vestido, su estilo recibió aplausos de parte de otros usuarios, quienes no solo alabaron su atuendo, sino que también minimizaron la trascendencia del incidente.