Abogada admite frustración por su sueldo comparado al de una pastelera que gana 100 mil pesos al mes

Un video publicado en la cuenta de TikTok del creador ‘El Rey del Barrio Barrio Machorro’ ha generado un fuerte debate en redes sociales, luego de comparar los ingresos mensuales de una licenciada en derecho y una mujer que se dedica a la repostería.

En el video, que ya suma miles de reproducciones y comentarios, el tiktoker entrevista a ambas mujeres para conocer sus trayectorias, horarios laborales y nivel de ingresos. La licenciada explicó que estudió tres años y se especializó en migración.

Sobre su jornada laboral, mencionó: “Le dediqué 3 años. Me especialicé en migración, la verdad es que está muy cómodo en esa parte, porque cuando tengo mucha carga de trabajo, híjole, desde la mañana hasta la noche, hasta las 10 de la noche, pero cuando no hay nada, pues de las 10 a las 2, todos a las 10 día. No, no es constante, la verdad”.

Respecto a sus ingresos, fue clara: “Al mes gano 25 mil pesos al mes. Para mí sí es un buen salario, la verdad, no tengo hijos, entonces todo es para mí”. Sin embargo, al ser cuestionada por el creador de contenido sobre si ese monto alcanzaría con una familia, respondió: “No, en ese caso necesitaría ganar mínimo 35 mil al mes”.

Por su parte, la pastelera compartió que anteriormente estudiaba Ciencias de la Comunicación, pero abandonó la carrera y encontró una oportunidad en el mundo del emprendimiento. “Empecé a tomar cursos totalmente en línea de esto por YouTube, esto, aquello, tutoriales, ya sabes. Y me empezó a gustar, la verdad es que siempre me ha gustado todo este tema de diseño, como crear. Estaba estudiando, me empecé a dedicar esta parte de la repostería”, relató.

Actualmente tiene una pastelería llamada Le Particulier, y explicó: “A la semana trabajo unas 25 o 30 horas porque, pues, es algo laborioso. Tengo una compañera que me ayuda, pero solamente es entre ella y yo. Y en las ganancias depende de cuántos pedidos se tengan al mes, pero en promedio unos 50,000 pesos al mes, neto. Sí, de hecho ahorita en temporadas altas como la festividad del Día de la Madre, ahorita ya tengo pedidos para este día de 100 mil pesos al mes de pura utilidad neta”.

La sorpresa llegó cuando el tiktoker preguntó a la licenciada si le parecía justo que la pastelera ganara esa cantidad. “No creo. Es mucho dinero, o sea, yo ni siquiera lo he ganado con tanto que he estudiado, el idioma que llevo, no he ganado eso, o sea, no lo puedo creer. Para mí es injusto. Deberían subirnos los sueldos. Yo creo que deberían vender pasteles, les va super bien jaja”.

La pastelera también reflexionó: “Yo también estudiando, pues me di cuenta que, o sea, los salarios estaban terribles, dije, ‘Güey, o sea, pues cómo puede ser posible, ¿no?’ Y pues cuando uno emprende y empieza a ver que le empieza a ir muy bien, pues dices, ¿de qué sirve estudiar? Pues por lo menos aquí en México, ¿no?”.

Ambas coincidieron en que ya no hay garantía de éxito al tener un título universitario. “Yo siento que en el 70%, 80% de los casos, al menos en México, repito, en México no. Híjole, es que ahorita por lo que acabo de ver ya lo veo muy difícil, yo lo veía como mucho y al lado de ella es nada, o sea, literal nada”, concluyó la licenciada.