‘El Costeño’ ya presentía que su ex estaba por traicionarlo antes de que huyera con 250 mil pesos: “Te noto rara”

El Costeño revela cómo su ex prometida desapareció con 250 mil pesos mientras él trabajaba (Instagram/@elcostenohumorista)

El comediante Javier Carranza, conocido como El Costeño, reveló recientemente detalles sobre el robo y abandono que sufrió por parte de su ex prometida, quien, según su relato, aprovechó un momento en el que él se encontraba trabajando para llevarse 250 mil pesos.

Según informó el propio artista en el podcast “La Cotorrisa”, la mujer no sólo desapareció con el dinero, sino que también lo bloqueó de todas las formas posibles, dejando a Carranza sin posibilidad de contactarla.

Un comportamiento inusual encendió sus alarmas

De acuerdo con lo relatado por El Costeño, los hechos ocurrieron poco antes de que la relación llegara a su fin. El comediante explicó que había notado un comportamiento extraño en su pareja, lo que lo llevó a confrontarla sobre sus sospechas.

Según contó, ella negó cualquier intención de traicionarlo y aseguró que, si hubiera querido irse, ya lo habría hecho tiempo atrás. Sin embargo, días después, mientras Carranza se encontraba trabajando, la mujer ejecutó su plan para abandonar el hogar y llevarse el dinero.

El comediante opta por no presentar cargos contra su expareja tras el robo (Instagram)

El día del incidente, El Costeño recibió el pago de varios shows realizados, dinero que guardó en un cajón de su casa antes de salir nuevamente a trabajar.

Mientras se encontraba en su presentación, recibió una alerta de la cámara de seguridad instalada en su habitación, que detectó movimiento. Aunque en un principio no le dio importancia, más tarde, al revisar las imágenes, se dio cuenta de que su ex prometida estaba recogiendo sus pertenencias y abandonando la vivienda.

El comediante intentó contactarla para aclarar la situación, pero descubrió que ella había apagado su teléfono y lo había bloqueado en todas las redes sociales.

Al regresar a casa, encontró el cajón donde había guardado el dinero completamente vacío y confirmó que la mujer había desaparecido junto con sus pertenencias. Según relató, incluso las fotos que tenían juntos en redes sociales habían sido eliminadas.

La ex prometida del comediante desconectó teléfonos y eliminó fotos antes de abandonar la casa (YouTube)

También mencionó que intentó comunicarse con la madre de su ex prometida para informarle sobre lo sucedido y pedirle que hablara con su hija. Sin embargo, no obtuvo respuesta ni logró recuperar el dinero.

A pesar de la gravedad de la situación, el comediante aseguró que no planea tomar acciones legales, argumentando que el daño ya está hecho y que prefiere dejar el asunto atrás.

Durante su intervención en el podcast, El Costeño compartió más detalles sobre cómo percibió los cambios en la actitud de su ex pareja en los días previos al incidente.

Según explicó, llegó a sospechar que ella podría estar interesada en otra persona, específicamente un piloto con quien ella, que trabajaba como sobrecargo, había tenido contacto.

“Te noto rara morra, quién te anda buscando, quién apareció, con quién estás chateando. Uno siente, güey... Entonces le dije: ‘Morra, quién te anda buscando, quién reapareció’... ‘Nadie, bueno, un piloto’, ‘Un piloto que me anda coqueteando, pero cero, nada qué ver’”, relató.

Javier Carranza detectó el robo gracias a las alertas de una cámara de seguridad en su hogar (Instagram/@elcostenohumorista)

Aunque ella negó cualquier relación con esta persona, el comediante expresó que tenía un mal presentimiento sobre lo que estaba por ocurrir.

“Y le dije el jueves, el jueves que regresé de hacer el programa con Adela Micha, dije: ‘Morra, tú no tardas en hacer una pendejad*, lo siento, lo presiento, no tardas en hacer una m*mada, tú te vas a ir’... Y ella me contestó: ‘Si yo me quisiera ir, ya me hubiera ido desde hace un ching* de tiempo’”.

La ex de El Costeño bloqueó toda comunicación

El día del robo, la mujer le había dicho que asistiría al teatro con unas amigas, lo que no levantó sospechas en Carranza. Sin embargo, mientras él se encontraba trabajando, ella aprovechó para ejecutar su plan. Según el relato del comediante, la mujer desconectó los teléfonos de la casa y se aseguró de no dejar rastro antes de desaparecer.

Hasta el momento, El Costeño no ha revelado la identidad de su ex prometida y ha optado por no dar más detalles sobre la familia de la mujer, aunque insinuó que podrían haber estado al tanto de lo sucedido.

A pesar de la humillante experiencia, el comediante ha decidido no emprender acciones legales y ha mantenido una postura de resignación frente a los hechos.