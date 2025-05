Repudian al hermano de AMLO, José Ramiro López Obrador, en Balancán: le lanzan agua y lo llaman “buitre”

Con gritos de "¡Buitre!", José Ramiro López Obrador fue rechazado por universitarios en Balancán, Tabasco. (Capturas de pantalla)

José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue recibido con abucheos, gritos de “¡buitre!” y una evidente hostilidad por parte de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR) en el municipio de Balancán, al finalizar una reunión para atender el conflicto interno que mantiene paralizadas las actividades escolares desde abril.

El episodio quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales, donde se observa al funcionario mientras se retira de las instalaciones educativas entre insultos y empujones verbales.

Así corrieron al hermano del expresidente AMLO, Pepin López Obrador. El Secretario de Gobierno de Tabasco estaba en Balancán, Tabasco.

En uno de los clips se aprecia cómo una persona le arroja agua por la espalda, ante lo cual López Obrador apenas se voltea y responde con un gesto de mano y un escueto “gracias”, lo que fue interpretado por los asistentes como una actitud cínica frente al rechazo estudiantil.

La visita del secretario de Gobierno tuvo como objetivo destrabar el paro de labores en el ITSR, iniciado a principios de abril por denuncias de estudiantes contra el entonces director Iván Arturo Pérez Martínez, a quien acusaron de corrupción, abuso de autoridad, nepotismo y acoso sexual, así como por las malas condiciones generales de la infraestructura educativa.

Tras semanas de protestas y la ocupación de las instalaciones, el 8 de mayo la Junta Directiva del Instituto nombró como nueva directora a Mari Carmen Bravo Guzmán, lo que llevó a Pérez Martínez a presentar su renuncia. No obstante, el relevo en la dirección no fue bien recibido por el alumnado, que se manifestó nuevamente al no reconocer a la nueva autoridad como una solución legítima al conflicto.

Así fue el momento en el que ciudadanos de Balancán, Tabasco, José Ramiro López Obrador, fue mojado tras ser corrido por ciudadanos. (X/@CarlosTorresF_)

El rechazo a Bravo Guzmán se produjo luego del desalojo violento de los estudiantes por parte de policías antimotines el 7 de mayo, episodio que intensificó la tensión en el campus y provocó indignación en la comunidad universitaria y entre los pobladores del municipio.

Durante la reunión sostenida en Balancán con maestros, padres de familia y autoridades del plantel, “Pepín” López Obrador, como también es conocido, informó que el gobierno estatal retiraría las demandas penales interpuestas por Pérez Martínez contra personal académico, y que se reanudaría el diálogo con la comunidad educativa. También invitó a los estudiantes a retomar las clases a partir del lunes 12 de mayo.

Sin embargo, la falta de inclusión del estudiantado en esa reunión oficial y la ausencia de respuestas concretas a las principales demandas generaron molestia entre los presentes, que reclamaron haber sido excluidos del proceso de negociación.

Se lanza contra medios

El malestar contra José Ramiro López Obrador también se vio alimentado por sus recientes declaraciones a la prensa. El pasado 7 de mayo, al ser cuestionado por un reportero de la emisora XEVT sobre la violencia en Villahermosa, donde se registraron nueve asesinatos y el hallazgo de una cabeza humana en una hielera, el funcionario respondió con enojo: “¡Ya bájenle, ya bájenle! (...) Es que andan como buitres ustedes, hermano, los de la XEVT, buscando a ver dónde hay un muerto”.

Villahermosa se encuentra como una de las primeras ciudades con la percepción de más inseguridad en el país, de acuerdo con una encuesta del INEGI |Crédito: @xevtfm

Esa respuesta, acompañada de la frase “den otras noticias, hay noticias buenas en Tabasco”, generó críticas entre periodistas y usuarios de redes sociales, y se convirtió en uno de los motivos por los que los manifestantes en Balancán también comenzaron a gritarle “¡buitre!” de forma reiterada mientras se retiraba del plantel.

En otro video captado durante la manifestación, una estudiante le gritó: “¡Lástima de hermano porque Andrés Manuel es una gran persona!”, aludiendo a la comparación entre el expresidente y el actual secretario de Gobierno, a lo que éste sólo asintió con la cabeza. Las imágenes se viralizaron rápidamente, amplificando el escándalo.

Una figura polémica

José Ramiro López Obrador ha ocupado diversos cargos públicos en Tabasco. Fue alcalde de Macuspana entre 2003 y 2006 y, más recientemente, subsecretario en el gobierno estatal.

José Ramiro López Obrador es el hermano menor de AMLO. (Foto: Especial | Archivo)

Su carrera ha estado marcada por acusaciones de irregularidades presupuestarias y un distanciamiento con el propio Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a declarar en 2020 que su hermano “no lo representaba”.

A finales de 2023, “Pepín” se inscribió como aspirante a una candidatura plurinominal por Morena al Senado o a la Cámara de Diputados, y su nombre fue uno de los seleccionados en el sorteo interno del partido. No obstante, no compitió y actualmente forma parte del gabinete del gobernador y exalcalde de Comalcalco, Carlos Manuel Merino Campos.