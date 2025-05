Acompañada por 10 personas de seguridad, Alejandra Guzmán busca evitar a la prensa: “Esto es una agresión total”

ARCHIVO - Alejandra Guzman en el Premio Lo Nuestro at en el American Airlines Arena el 18 de febrero de 2021 en Miami. Guzmán realizará una gira de conciertos por Estados Unidos con Paulina Rubio en abril y mayo de 2022. (Foto AP/Lynne Sladky)

La cantante mexicana, Alejandra Guzmán fue captada por diferentes medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Ya que el fin de semana, la artista se presentó en la Feria de Tabasco 2025 en Villahermosa, por el Día de las Madres.

Los reporteros, pendientes de ‘La Guzmán‘, ya la recibían para preguntarle acerca de su estado de salud, luego de ser intervenida quirúrgicamente para la extracción de un quiste sinovial irregular en la mano.

¿Qué paso con la prensa?

(Foto: Instagram/@laguzmanmx)

De acuerdo con medios del espectáculo que se encontraron con la interprete, ella se portó esquiva para contestarle a los reporteros.

Además, la cantautora llamó la atención de los medios de comunicación pues se encontraba custodiada por al rededor de 10 elementos de seguridad, esto supuestamente para protegerla de los periodistas, según la información proporcionada por el programa ‘Sale el Sol’.

Alejandra siguió caminando mientras respondía algunas de las preguntas que los reporteros le lanzaban. Cuando fue cuestionada: ¿Ale, por qué no pararse un minuto con la prensa?

‘La Guzmán’ respondió, “Porque se ponen como animales, porque me golpean, porque me tiran, porque ya no los aguanto. Esto no es entrevista, esto es agresión total, así que déjenme”.

Así respondió ‘La reina del Rock’

(Jesús Avilés/Infobae)

Al principio, ‘La Guzmán’ respondió a las preguntas que le realizaron los periodistas, dijo “Rompimos récord” respecto a su presentación en Tabasco.

Cuando le preguntaron su estado de salud ella respondió: “Gracias, muy bien. Me dicen que le siga dando”.

La cantante, declaró que era difícil pasar el 10 de mayo sin la presencia de su madre, la actriz Silvia Pinal, quien falleció hace poco de seis meses, “Desgraciadamente, pero desde allá arriba me acompaña”, dijo.

Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre un reencuentro con su hija, Frida Sofía, se negó a dar declaraciones.

La Salud de ‘La Guzmán’

Combo de fotografías donde se muestra a los cantantes Enrique Guzmán (i), y su hija Alejandra Guzmán (d), durante distintos actos en Ciudad de México (México). EFE/ Photoamc/ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El pasado 8 de mayo, el padre de la ‘Reina del Rock’, Enrique Guzmán anunció a través de sus redes sociales que Alejandra Guzmán había sido sometida a una operación de emergencia debido a un problema de salud.

El padre aclaró que el procedimiento médico se llevó a cabo, luego de que la cantante se lastimó el tendón de uno de sus dedos.

En la entrevista en el aeropuerto, Alejandra, mostró su mano, en señal de que su estado de salud va mejorando.