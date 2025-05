Lucero defiende a los hijos de artistas tras ser llamados nepo babies: “No sean envidiosos”

Lucero tuvo dos hijos con Manuel Mijares; el mayor es productor musical y la menor han incursionado en el medio como actriz y cantante. (Foto: Televisa)

Lucero, Manuel Mijares, Yuri y Emmanuel hicieron una transmisión en vivo en redes sociales para responder algunas preguntas sobre ‘Juego de Voces’, el programa donde algunos de ellos compiten contra sus hijos en retos de canto.

Fue en esa charla donde ‘La Novia de América’ defendió a los hijos de artistas de quienes los critican y tachan de ‘Nepo Babies’.

“Nuestros hijos no son artistas porque son hijos de artistas, porque hay gente por ahí diciendo: ‘Claro, porque son hijos de artistas’, a ver, no sean envidiosos ni traumados, se calman. Son artistas porque lo traen adentro”, comenzó.

Lucero y Mijares compiten contra su hija Lucerito Mijares en 'Juego de Voces'. (Diseño: Jesús Aviles / Infobae México)

La famosa actriz y cantante mexicana hizo énfasis en los hijos de artistas que heredaron el talento de sus padres y han incursionado en la industria del entretenimiento.

“Hay muchos hijos de artistas que no tienen el talento ni las ganas ni nada, pero estos hijos nuestros; Cami (hija de Yuri) no, porque a Cami no le gusta figurar en público, a José Manuel (hijo de ella y Manuel Mijares) tampoco; tienen una cosa que tienen que entregar y tienen que sacar y ya, que la gente los quiera bueno pues ya”, continuó.

Cabe mencionar que José Manuel si heredó el talento de sus padres, pero prefiere mostrar su talento detrás de los escenarios. Y es que se desempeña como productor musical.

La cantante hizo referencia a quienes llaman nepo babies a los hijos de artistas |IG: @juegodevocesof

Lucero aseguró que algunos hijos de artistas que tienen talento también tienen vocación y la necesidad de compartir su arte con los demás.

“Entiendes cuando una persona tiene una vocación, sea hijo de famoso o no (...) tiene ese arte ahí y lo tiene que sacar, entonces qué padre que a la gente le guste y se los agradecemos mucho”, dijo.

Angélica Vale, quien medió la conversación, agregó: “Se tenía que decir y se dijo (...) Los entendemos porque así nacimos nosotros cinco”.

Lucero, Mijares, Yuri y Emmanuel en juego de voces (Foto: Televisa)

Las declaraciones de Lucero porque algunos hijos de artistas han sido duramente criticados en redes sociales tras incursionar en el medio, ya sea como cantantes y actores. Y es que los tachan de aprovechar los nexos o fama de sus padres para encontrar un lugar.

¿Qué es un nepo baby?

Se usa este término para referirse a un hijo de una celebridad que supuestamente utiliza el nepotismo para abrirse camino en la industria del entretenimiento. Es decir, que gracias a la fama, influencias y conexiones de sus padres logran abrirse camino en el medio sin ‘esfuerzo’ y mucho más rápido que una persona cuya familia no es artística.