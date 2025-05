“¡Gracias por dejarnos solas!“: madres buscadoras toman las calles de los estados con más desaparecidos

Madres buscadoras 10 de Mayo / Foto: Fundar

¡Nada que festejar! es el grito colectivo que lanzaron madres buscadoras de todo el país. En el estado de Jalisco -primer lugar nacional- la cifra de desaparecidos alcanza las 15 mil 618 víctimas; representantes del colectivo Luz de Esperanza cuestionaron al gobierno federal por “simular” e intentar tapar la crisis durante una protesta pacífica que se desarrolló durante este 10 de mayo, Día de las Madres.

“Necesitamos comenzar por reconocer que tenemos un genocidio en el país; que tenemos tantos asesinatos y desaparecidos todos los días”, lanzó una madre buscadora al recriminar a la Secretaría de Gobernación que no se les incluyera en las mesas de diálogo.

En Sinaloa las madres no salieron a las calles con flores y regalos; cargaron las fichas de búsqueda de algunos de los 6 mil 396 desaparecidos, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y de los mil 389 desapariciones ocurridas desde el 9 de septiembre de 2024, fecha en que estalló la guerra civil entre Los Chapitos y La Mayiza.

“Nada tenemos que festejar, pero sí tenemos que exigir (...) Estamos luchando porque no haya una desaparición más y sin embargo ahorita hay miles”, denunciaron.

Marchas 10 de Mayo

Madres buscadoras marcha de norte a sur

La CNB contabiliza 4 mil 32 desapariciones en el estado de Chihuahua, entidad que alcanzó fama internacional por las muertas de Juárez, una ola de feminicidios que inició en la primera década del milenio y que no ha parado: “Estamos aquí diciéndoles a las autoridades que tienen una deuda con todas las madres, con hijos y con hijas de desaparecidas y feminicidio”, lanzó una madre durante las protestas que se efectuaron en el Río Bravo y en el centro de la ciudad.

En baja California la cifra oficial de desaparecidos es de 4 mil 89. Tampoco hubo abrazos y flores, pero sí gritos y exigencias de justicia en el Monumento a la Madre ubicado frente al Palacio Municipal de Tijuana, una de las ciudades más violentas del país por la guerra entre grupos del crimen organizado. “No hay nada que festejar (...) Yo no celebro el 10 de Mayo. Me hace falta mi hijo y eso es un vacío que no se llena”.

“Gracias por dejarnos solas”, lanzaron las Madres en Resistencia de Chiapas después de marchar 16 kilómetros hasta el Palacio de Gobierno para exigir justicia por los feminicidios y la desaparición forzada. Mil 549 desaparecidos en el estado que se disputan el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG).

Marchas 10 de Mayo

“Maldito infierno”

“Ninguna madre, jamás, merece pararse frente a un féretro y que este sea de sus niños -Fátima y Daniel- este es un dolor que no se puede describir, te deja vacía por dentro, el dolor no lo puedes escribir. No hay manera cómo festejar después de actos tan aberrantes como este: tu niño ahí en el féretro con sus ojitos y por más que le hablas no te contesta no abre los ojos no te dice que pasa mamá y el dolor y la impotencia. Maldito infierno".

Las palabras son de Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años de edad torturada y asesinada el 5 de febrero de 2015.