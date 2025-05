El día que Omar Chaparro y Yordi Rosado se enfrentaron en un mano a mano, ¿Qué se dijeron?

Los presentadores tuvieron la oportunidad de contar sus momentos más difíciles de sus carreras. (yordirosadooficial - omarchaparro)

La Entrevista es un podcast mexicano conducido por el reconocido presentador Yordi Rosado, disponible principalmente en su canal de YouTube y en plataformas como Spotify y Apple Podcasts. Este programa se centra en entrevistas profundas y amenas con figuras destacadas del entretenimiento, la música, el cine y la cultura popular, mayormente de México y América Latina.

Con un estilo empático y cercano, Rosado logra que sus invitados compartan anécdotas personales, experiencias de vida y, a menudo, historias inéditas, lo que hace que cada episodio sea una mezcla de momentos emotivos, divertidos y, en ocasiones, controversiales.

Uno de los episodios más recordados por la audiencia del podcast, fue cuando Yordi Rosado invitó por segunda vez a su amigo cercano Omar Chaparro, donde compartió a profundidad las etapas más complicadas de su trayectoria como actor, cantante y presentador.

El gran éxito de la primer entrevista entre dos de los presentadores más populares de la televisión mexicana llevó a que el 27 de octubre de 2024, Yordi Rosado subiera una segunda entrevista con Omar Chaparro, aunque en esta ocasión ambos personajes decidieron profundizar en sus experiencias personales más complicadas a la largo de su carrera.

Para entrar en el tema, Rosado compartió para su público como tuvo un ataque de ansiedad al momento de escribir su primer libro dirigido para lectores adultos, pues recordó como estaba tan acostumbrado a escribir para adolescentes y jóvenes, que tuvo un bloqueo creativo que desencadenó en un ataque de ansiedad que no le dejaba respirar, por lo que tuvo que salir a la calle.

Por su parte, Chaparro mencionó que la primera vez que sufrió un ataque de ansiedad fue mientras se presentaba en su obra de teatro “Yo soy Omar Chaparro”, pues ha sido uno de sus proyectos más completos que lo tenían estresado gran parte del tiempo. El actor narró cómo un día despertó y al lavarse los dientes notó que estaba sangrando por la boca debido a que se reventó una muela mientras dormía por estrés.

“Me puse a meditar y no podía, cuando realmente te da un ataque de ansiedad tienes pánico porque va tan rápido tu mente que aumenta tu respiración y sientes como se empieza a generar cortisol en tu corazón y dices ‘te vas a morir’”, explicó Chaparro en el podcast de Yordi Rosado.

El actor comentó que no supo como tratar la situación en el momento, y tomó la decisión de ir a golpear un costal de entrenamiento, acción que no mejoró su situación pues elevó sus pulsaciones cardiacas, afortunadamente, su esposa le llamó a su celular en ese momento y conversando pudo recuperar la calma.

El actor chihuahuense también compartió su experiencia más cercana a la muerte, el artista recordó que cuando era niño acompañó a su padre y hermana a una ranchería, donde sintió curiosidad por una casa pequeña que tenía burbujas en su interior.

“Mi hermana me dijo que habían burbujas y yo salté sin pensarlo dentro de la casa, pero adentro había chapopote, y me hundí casi por completo quedando solo mi cabeza, me alcancé agarrar de una madera por cinco minutos y luego mi papá me sacó”, mencionó el artista.

Aquella situación le provocó un trauma a Chaparro, por lo que no tolera estar cubierto de sustancias con textura pegajosa, lo que le provocó problemas en un escena mientras grababa No Manches Frida.

La extensa carrera de Omar Chaparro

El chihuahuense busca centrarse en su carrera musical. (Instagram/@omarchaparro)

Omar Chaparro es un actor, comediante, cantante y conductor mexicano que ha desarrollado una destacada trayectoria en el mundo del entretenimiento, consolidándose como una figura popular tanto en la televisión como en el cine. Nacido en Chihuahua en 1974, comenzó su carrera en la radio local, espacio que le permitió explotar sus habilidades humorísticas.

Su salto a la fama ocurrió en la televisión con su participación en programas de comedia como “Black and White” y “No manches”. Estos espacios le dieron notoriedad por su talento para la improvisación, sus personajes humorísticos y su estilo desenfadado, lo que le abrió la puerta a más oportunidades.

En el ámbito cinematográfico, ha actuado en diversas producciones mexicanas e internacionales. Algunos de sus filmes más populares incluyen “No manches Frida” y su secuela, así como “Todos caen”. También ha incursionado en el doblaje, prestando su voz para personajes en películas animadas como “Kung Fu Panda”, donde interpreta a Po en las versiones en español. Además, ha trabajado su faceta como cantante, lanzando álbumes que mezclan géneros como boleros y rancheras, mostrando su versatilidad como artista.