Ángela Aguilar revela sentirse incómoda con el título ‘señorita’: “Señora González, aunque le cueste más trabajo”

A punto de celebrar su primer aniversario de matrimonio, la cantante confesó que se siente muy feliz. (Captura de pantalla @premiosjuventud)

Ángela Aguilar, reveló detalles inéditos sobre su vida personal y profesional en una reciente entrevista. A punto de cumplir un año de matrimonio con Christian Nodal, la cantante compartió cómo esta etapa ha influido en su carrera artística y en su vida cotidiana.

Según sus declaraciones, esta nueva fase ha sido inspiradora para su música y expresó su entusiasmo por los cambios que ha vivido.

“En esta etapa de mi vida estoy súper feliz, estoy muy contenta, muy inspirada. Aparte siento que le dio pie a esta nueva época de mi música que estoy experimentando con cosas nuevas (...) Entonces voy poco a poco, descubriendo esta nueva etapa de mi vida pero muy bendecida y agradecida”, afirmó.

La intérprete destacó que ha estado lanzando nueva música de manera constante, con sencillos como “Nadie se va como llegó” y “El Equivocado”.

Según la hija de Pepe Aguilar, esta nueva etapa en su vida ha sido inspiradora para su música. (@angela_aguilar_)

Además de hablar sobre su música, Ángela abordó cómo su matrimonio ha transformado su identidad personal y la percepción que otros tienen de ella. A sus 21 años, la artista comentó que muchas personas aún la llaman “Angelita”.

Sin embargo, señaló que ahora prefiere ser reconocida como “Señora González”, en alusión a su estado civil.

“A todo mundo se le olvida, inclusive a mí que tengo 21. La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo Angelita, nadie me dice señora. Ni soy señorita, ni soy señora, soy Angelita”, explicó con humor.

Por otro lado, mencionó que se siente incómoda cuando la llaman “señorita”, mostrando su anillo de matrimonio como prueba de su nueva etapa.

Ángela señaló que ahora prefiere ser reconocida como “Señora González”, en alusión a su estado civil. Crédito: IG/angela_aguilar_

“A veces cuando me dicen señorita, hasta yo me ofendo. Disculpe usted, vea esto (el anillo). ‘Señora González’, aunque le cueste más trabajo, gracias", declaró.

El matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal, dos figuras destacadas en la música mexicana, continúa siendo objeto de controversia por la manera en que inició su romance.

Cabe recordar que los artistas se casaron después de pocos meses de la separación del sonorense de su ex pareja Cazzu y a tan solo meses del nacimiento de su hija, Inti.

(Instagram/@nodal)

Su noviazgo fue anunciado públicamente el 10 de junio de 2024 por medio de una entrevista con una revista.

Para el 24 de julio de 2024, Nodal y la menor de la dinastía Aguilar sorpresivamente contrajeron nupcias en una ceremonia por el civil en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México. La boda fue muy privada con pocos invitados, incluyendo a Marc Anthony como testigo.