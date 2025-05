Claudia Sheinbaum envió una carta a la dirigencia de Morena (Facebook Luisa Alcalde)

Morena celebró su primer Consejo Nacional durante la administración de Claudia Sheinbaum. La reunión que tuvo como finalidad delinear reglas y acuerdos internos de cara a los próximos periodos electorales convocó a consejeros y consejeras. No obstante, en el encuentro también fue leído el documento enviado por la presidenta acerca de los principios ético-políticos a los cuales deben apegarse las y los militantes.

En medio de la polémica por presuntos actos de campaña anticipada, así como la evidencia de funcionarios que han viajado al extranjero en condiciones de amplio privilegio y la supuesta división al interior del partido, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) leyó el documento a quienes acudieron al acto en el World Trade Center (WTC).

Esto dice la carta que Claudia Sheinbaum envió a Morena y fue leída durante su Consejo Nacional

El documento remitido por la presidenta consta de 10 puntos en los que recuerda los lineamientos que, según dijo, deben guiar el comportamiento de las personas que pertenezcan al instituto fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Luisa María Alcalde leyó la carta que Claudia Sheinbaum envió al Consejo Nacional de Morena. Créditos:Youtube/GFNorona Oficial

En primer lugar situó “el valor de la unidad”. Ante los signos de división al interior del partido, evidentes sobre todo en el Congreso de la Unión, la presidenta pidió que “no apostemos nunca a la división. No caigamos en sectarismo, ni, por el contrario, en el exceso de pragmatismo de principios”.

El segundo punto versó sobre la “honestidad, humildad y sencillez” y condenó a quienes anhelen “viajar en aviones o helicópteros privados, portar ropa de marca o tratar mal a las personas”. De igual manera, reivindicó la lucha contra el racismo, la discriminación, el clasismo y el machismo.

El tercer tema tuvo estrecho vínculo con el segundo, pues habló de las y los legisladores a quienes pidió “no andar en congresos internacionales, usando recursos públicos para viajar al extranjero para hacer turismo político”. Ello, tras la polémica por el viaje de Gerardo Fernández Noroña a Estrasburgo.

Este domingo se llevó a cabo la VI Sesión Ordinaria de Consejo Nacional de Morena en la Ciudad de México, en donde acordaron cinco lineamientos (X: @LourdesPaz24)

En cuarto lugar pidió que “nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo. Es indispensable que aun cuando en la Constitución se estableció que no puede haber candidatos en el periodo inmediato de familiares en ningún puesto de elección popular hasta 2030, Morena lo incluya desde 2027″.

En el quinto punto emitió una crítica a uno de los rasgos que caracterizó al PRI durante gran parte de su existencia. “No a un partido de Estado (...) para ello nuestro partido debe fortalecerse sin caer en corporativismos. La organización es para la transformación.

En el sexto lugar habló sobre la necesidad de fortalecer el instituto de formación política a través de “lecturas básicas, documentales y otros instrumentos a todos los militantes de nuestro movimiento”.

La presidenta de Morena aseguró contar con el respaldo de gobernadores, gobernadoras y consejeros (Morena)

Otro de los puntos a destacar fue la necesidad de seguir consolidando la movilización social “para defender los derechos del pueblo de México y la consolidación de nuestro pensamiento debe seguir siendo nuestra fortaleza”.

En el noveno lugar figuró la prohibición de la colusión con la delincuencia, ya sea organizada o “de cuello blanco”.

Finalmente, pidió garantizar que las candidaturas estén respaldadas “por el pueblo a través de las encuestas”. En tanto, pidió que mientras continúe la figura de candidatos plurinominales, estos sean elegidos en las tómbolas.

"No podemos olvidar de dónde venimos, de lo contrario olvidaremos a donde vamos. No es llegar al poder por llegar, no es la ambición personal lo que debe guiarnos, sino el bienestar del pueblo (...) Pensemos siempre que el poder es humildad. Esos fundamentos son lo que nos han permitido reconstruir nuestro país y sacarlo adelante después de la larga noche del neoliberalismo. No nos confiemos. Es mucho lo está en juego, el presente y el futuro de nuestra nación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada", finalizó en el documento.