Drake Bell despide a su ingeniero de audio durante concierto en la Feria de Puebla |Video

Foto: Getty Images

Drake Bell se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras ofrecer un concierto en la Feria de Puebla 2025. Y es que viralizaron varios videos del momento exacto en que despidió a su ingeniero de audio por múltiples fallas de sonido.

Esto ocurrió el pasado miércoles 30 de abril en el Teatro del Pueblo.

“Alto, alto, alto...quién quiera que esté corriendo nuestro sonido está despedido ¿okay? Es el fin de la historia. No quiero escuchar nada más de eso, pero está despedido. Ya no lo quiero cerca de mi música nunca más, lo siento”, dijo molesto.

El cantante se molestó tras notar fallas en el audio TikTok/Puebla Barroca

Hasta el momento, ni el artista estadounidense ni el ingeniero de audio en cuestión se han pronunciado al respecto; no obstante, algunos asistentes han contado su versión en redes sociales.

“ R epitió la canción más de 4 veces por falla de audio y eso le molestó bastante."

“Desde la prueba de audio tenían detalle con esa canción en especial y bajó personalmente a la mezcladora a corregirlo porque no sonaba como debería."

En abril de 2023, consideró firmemente vivir en México debido al amor que le tiene.

Mientras algunos internautas defendieron a Drake Bell, otros lo criticaron y compararon con Luis Miguel. Cabe recordar que en una ocasión ‘Sol de México’ le aventó su micrófono a un ingeniero de audio.

“No me van a hacer odiarte, Jefferson Gutierritos"

"Y se quejaban de Luismi."

"Drake está en el derecho de exigir un concierto de calidad para su público que se tomó el tiempo de ir a verlo, además de que él paga a un profesional para que salga todo de calidad."

"No es por defender a Drake pero si es un ingeniero de audio debes de saber que debe de salir a la perfección cuando ya está el concierto y no tener errores en ninguna canción."

Drake Bell confesó que sufrió abuso sexual mientras trabajaba en “Drake & Josh”, impactando profundamente su vida personal y profesional (Nickelodeon)

Pese a lo sucedido, Drake Bell continuó su concierto con normalidad.

“Nos veían más que a Friends”, contó Drake Bell a Josh Peck

Bell asistió como invitado especial al podcast Good Guys (conducido por Josh Peck y Ben Soffer). Ahí, se sinceró sobre el impacto que tuvo la serie de televisión ‘Drake And Josh’ en el público mexicano y el cariño que actualmente siente el país por sus personajes.

Drake Bell impacta a Josh Peck al contarle el amor y recibimiento que tienen en México: Crédito: X/DimeFred2

“¿Cómo es en México? ¿Cómo es el amor por ‘Drake y Josh’ en México?”, preguntó Josh Peck.

“Es increíble hermano, no tienes idea. Nos pasaban en tv abierta, no tenías que comprar cable, estábamos en el Canal 5, todos nos veían. No éramos solo un programa para niños; los adolescentes nos veían, los chicos de la universidad nos veían, las familias en casas nos veían, nos veían más que a ‘Friends’ o ‘Seinfeld’”, respondió Drake.