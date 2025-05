Mariana Seoane defiende relaciones con diferencia de edad e insinúa que Susana Zabaleta mantiene a Ricardo Pérez

Mariana Seoane genera polémica con comentario dirigido a la relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez (Instagram: @programahoy)

Mariana Seoane generó controversia al emitir un comentario crítico sobre la relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, quienes recientemente celebraron su primer aniversario como pareja.

La cantante insinuó que Zabaleta, quien tiene una diferencia de edad de 30 años con su pareja, estaría manteniendo económicamente al comediante y podcaster, conocido por su participación en La cotorrisa.

Este comentario surgió durante una entrevista en la que Seoane habló sobre su nueva colaboración musical.

En el marco de la promoción de su canción Amantes del peligro, un tema que aborda las relaciones entre mujeres mayores y hombres más jóvenes, Mariana Seoane expresó que considera válido que las mujeres también puedan interesarse en parejas de menor edad.

Mariana Seoane promociona "Amantes del peligro", su nuevo tema que aborda relaciones con diferencia de edad (Foto Instagram: @laseoaneoficial)

Sin embargo, aprovechó la ocasión para lanzar una indirecta hacia Susana Zabaleta.

“Generalmente nunca es más visto de un hombre a una mujer, como que generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes y, ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie”, declaró la cantante ante un grupo de reporteros durante su paso por la alfombra roja de la edición número 50 de Las Lunas del Auditorio.

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha sido objeto de críticas desde que se hizo pública, principalmente debido a la diferencia de edad entre ambos.

A pesar de ello, la pareja ha demostrado que su vínculo sentimental se mantiene sólido, desestimando los comentarios negativos.

La cantante insinúa que Zabaleta podría estar manteniendo económicamente al comediante Ricardo Pérez (@susanazabaleta)

Zabaleta y Pérez han enfrentado las opiniones externas con una actitud despreocupada, celebrando su amor sin dar mayor importancia a las críticas.

Durante la misma entrevista, Mariana Seoane también protagonizó un momento tenso con un reportero que la calificó como una mujer “dura”.

La cantante no ocultó su molestia ante el comentario y respondió de manera tajante:

“¿Por qué crees que soy dura? No me conoces nada. ¿Qué le digo? Hasta aquí llegó mi comentario, gracias, bebé”. Este intercambio dejó en evidencia la incomodidad de Seoane ante ciertas preguntas de la prensa.

En cuanto a su proyecto musical, Mariana Seoane estuvo acompañada por Pascal, su colega y colaborador en Amantes del peligro.

Mariana Seoane defiende el derecho de las mujeres a elegir parejas más jóvenes en un polémico comentario (Foto Instagram: @laseoaneoficial)

La canción, según explicó, explora las dinámicas de las relaciones entre personas con diferencias de edad, un tema que, en sus palabras, puede generar controversia.

La cantante destacó que este tipo de relaciones no deberían ser vistas de manera negativa, subrayando que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a elegir parejas más jóvenes.