¿La maldición de Cantinflas? Uno de sus nietos revela que sobrevive como recepcionista tras ser excluido de la herencia

Ésta es la ‘maldición’ de los herederos de Cantinflas: drogadicción, peleas, jugosa herencia y muerte (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Gabriel Moreno Bernat, nieto del legendario comediante Mario Moreno ‘Cantinflas’, representa un contraste doloroso frente al legado de uno de los íconos más grandes del Cine de Oro Mexicano. De una fortuna estimada entre 68 y 70 millones de dólares que dejó el actor, Gabriel no recibió absolutamente nada. Hoy, a pesar de haber llevado el apellido de una figura que marcó generaciones, trabaja como recepcionista en un hotel de Acapulco mientras lucha por reconstruir su vida tras años de adicciones y tragedias familiares.

“Estoy en la recepción, estoy trabajando ahí”, contó Gabriel en entrevista, donde también habló con sinceridad sobre sus intenciones de formar una familia al lado de Janeth, una joven a quien conoció a través de Facebook. Su presente, aunque modesto, le ofrece algo que durante años no tuvo: estabilidad.

El camino hasta aquí no ha sido sencillo. El nieto de ‘Cantinflas’ vivió una infancia y juventud marcadas por el abandono, el abuso y las drogas. Su padre, Mario Arturo Moreno Ivanova —único hijo adoptivo del actor— lo introdujo en el consumo de cocaína a los 16 años. “Mi papá me dijo que me iba a hacer hombre... me dio unos golpes, y pues por miedo a que me siguiera pegando, le jalé a la cocaína”, narró Gabriel en una cruda revelación.

De una fortuna estimada entre 68 y 70 millones de dólares que dejó el actor, Gabriel no recibió absolutamente nada. (Foto: Programa Hoy, YouTube)

Tras la muerte de su madre, Sandra Bernat, en medio de su proceso de rehabilitación, Gabriel enfrentó uno de los momentos más oscuros de su vida. Sin embargo, logró mantenerse sobrio. Rechazó regresar a la clínica de Julio César Chávez, donde pasó cinco años. “Ya tenía qué volar”, dijo, convencido de que estaba listo para seguir por sí mismo.

Hoy, Gabriel Moreno sobrevive lejos del glamour de los reflectores que alguna vez iluminaron a su abuelo. Sin herencia, sin lujos, y con cicatrices profundas, se aferra a una vida digna, lejos de los excesos que lo llevaron al borde.

Nieto de Cantinflas reaparece rehabilitado tras 16 años consumiendo drogas; así luce (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La maldición que persigue a los nietos de ‘Cantinflas’

La historia de Gabriel no es un caso aislado dentro del linaje de ‘Cantinflas’. La familia del actor parece arrastrar una serie de tragedias que algunos ya califican como una “maldición”.

La pérdida de su esposa, Valentina Ivanova, dejó a ‘Cantinflas’ sumido en la tristeza. A partir de ese momento, su vida familiar se fue fragmentando. Su hijo adoptivo, Mario Moreno Ivanova, fue blanco de múltiples críticas por su desempeño como padre. “Los tres chicos han consumido drogas”, declaró Abril del Moral, madre de dos de sus hijos, quien también lo describió como alcohólico y adicto a la cocaína.

El caso más trágico fue el de Mario Moreno Bernat, otro de los nietos del comediante, quien se quitó la vida en 2013 a los 22 años. Lo encontraron colgado en un cuarto de hotel en Tlalnepantla. Su muerte dejó al descubierto el profundo deterioro emocional que atravesaban los herederos de un imperio que se desmoronó con rapidez.

La fortuna de ‘Cantinflas’, que se creía intacta tras su muerte en 1993, se evaporó en disputas legales, cuentas bancarias con apenas 13 mil pesos y una viuda, Tita Marbez, que finalmente quedó con el control de los bienes. Mario Moreno Ivanova, en su intento por acceder al legado de su padre, descubrió que la riqueza simplemente había desaparecido.

A más de tres décadas de la muerte del actor, su nombre sigue siendo sinónimo de genio, comedia e identidad cultural. Sin embargo, su linaje arrastra una sombra: ni sus hijos ni sus nietos lograron sostener el legado que el público tanto valoró.

Mientras los fanáticos de ‘Cantinflas’ aún celebran su legado en la pantalla, Gabriel Moreno intenta construir uno propio, sin herencia y desde cero. Una historia que, lejos de la ficción, revela la dureza de la realidad.

Gabriel Moreno, nieto de Cantinflas, aseguró que su adicción a las drogas comenzó con su padre Foto: Twitter/ @MMorenoi