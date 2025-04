Violeta Isfel llama “amarillista” a Gustavo Adolfo Infante por ventilar supuesto cobro de fotografías y así responde el periodista

Violeta Isfel asegura que nunca ha cobrado por tomarse una fotografía con sus fans.

Violeta Isfel se volvió tendencia en días pasados tras revelarse que había cobrado a una seguidora por un saludo y una fotografía.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien en una transmisión en vivo detalló lo que había ocurrido con la actriz en su visita al programa De primera mano, a donde acudió para promocionar la obra “La Señora Presidenta”.

De acuerdo con el conductor, una persona que pertenece al staff se acercó a la también cantante y le pidió una fotografía para su hija (su fan); sin embargo, su respuesta fue negativa y le dio la indicación de ir a su cuenta de Instagram para conocer los precios.

"Violeta Isfel vino a promocionar a ‘De primera mano’ su obra de teatro, entonces la ayudamos a promocionarla y demás. Resulta que alguien del staff le pidió una fotografía y le dijo que no. Si tú quieres tomarte una foto con ella hay que traer billete“, detalló Infante.

Violeta Isfel conviviendo con sus fans al término de la obra "La señora presidenta". (Instagram / Captura de pantalla)

Entre dimes y diretes sobre la supuesta actitud de la actriz de melodramas, Isfel compartió una serie de imágenes y videos en los que aparece conviviendo con sus fanáticos al término de la obra de “La Señora Presidenta”.

Asimismo, respondió a los señalamientos en un encuentro con la prensa, donde además de llamar amarillista al periodista confesó estar molesta porque el público cree las cosas sin cuestionar.

"El chismerío que me inventaron... no es la primera vez que un medio amarillista quiere venir a tirarme“, dijo ante los cuestionamientos sobre el supuesto cobro de fotos y videos.

"Te invitan, te hacen preguntas y todo lo que respondes lo usan en tu contra. El público sabe perfectamente quién soy; ellos viven del chisme y de decir mentiras. No tengo nada más que decir". sentenció.

Gustavo Adolfo Infante asegura que si se encuentra a Violeta Isfel no le pedirá fotos

Ante las palabras de la actriz, Infante no dudó en responder a través de una transmisión en vivo en su canal de YouTube.

“Aparte de que se le da el espacio y que quiere cobrar dice: ‘El cuate ese saca el pi*** chisme’. Luego su hermana dice: ‘que porque por el pin*** chisme uno tiene que tragar de ella’. Entonces son bien agradecidas las Isfel”, expresó.

El periodista respondió tajante a las declaraciones de Isfel. (gainfante / Instagram)

Finalmente, dejó claro que no tiene problemas con la actriz y la puede saludar si se la encuentra, pero aseguró que no le pedirá fotos.

“Si la veo la saludo, sin fotografía ni nada, sin video para no gastar y que no me cueste la saludada”, sentenció.