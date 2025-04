Influencer acusa a actor de Televisa de intentar drogarla y abusarla cuando tenía 16 años: “Nos bajamos en Tlalpan”

Fer Altuzar denunció un intento de abuso por parte de Diego Amozurrutia durante un programa en YouTube (Instagram)

La influencer y conductora Fer Altuzar relató un episodio que vivió cuando tenía 16 años, en el que, según su testimonio, el actor mexicano Diego Amozurrutia intentó drogarla y abusar de ella.

La denuncia fue realizada durante su participación en el programa de YouTube Tenemos una cita, donde compartió detalles de lo ocurrido.

Según Altuzar, el incidente tuvo lugar después de que el actor la invitara a una supuesta posada de Televisa, que resultó ser un motel en la zona de Tlalpan, Ciudad de México.

De acuerdo con lo narrado por Altuzar, ella conoció a Amozurrutia mientras ambos estaban en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

En ese entonces, el actor ya gozaba de cierta popularidad por su participación en telenovelas como Rebelde.

Diego Amozurrutia es señalado por Altuzar como un "abusador" tras el episodio que relató públicamente (Foto: Instagram)

“Había un actor de Televisa más grande que yo, muy guapo, y estaba como hot en ese momento, me invitó a salir y fue como todo muy bonito, me llevó a un show, luego una vez en el Corona Capital, me perdí y me lo encontré, le dije ‘¿me puedes llevar a mi casa?’, pero sentí como que se emputó porque no me fui con él, esas fueron mis dos primeras experiencias”, relató.

La influencer recordó que, en un principio, sus interacciones con él fueron agradables, pero todo cambió en un tercer encuentro.

Según explicó, Amozurrutia la contactó una noche mientras ella estaba en casa de una amiga y la invitó a salir. Altuzar aceptó, pensando que asistirían a una fiesta.

El incidente sucedió cuando Altuzar tenía 16 años y el actor ya gozaba de cierta popularidad en Televisa (Instagram)

La conductora detalló que, al subir al automóvil del actor, este llevaba una caja con pastillas y le insistió en que tomara una.

Aunque no pudo identificar de qué sustancia se trataba, aseguró que se sintió presionada y decidió no consumirlas.

“Me dijo que me invitaba a una posada de Televisa, a mí me valía, yo lo quería ver... pasó por mí súper tarde, me subí al coche con él y estaba como súper acelerado, traía una cajita y la abrió, tenía pastillas y me dijo ‘tómate una’, eran drogas, yo creo”.

Posteriormente, Amozurrutia la llevó a un motel, asegurándole que ahí se realizaba la posada.

“No sé qué era, pero me presionó mucho para que me comiera una, no lo hice, me dice: ‘ya llegamos’, nos bajamos en Tlalpan y era un motel. Pura madre la posada (...) Todavía me agarra de la mano y me arrastra, me dice: ‘vamos, vamos, aquí es la fiesta’, me empieza a jalar”, narró Fer.

La influencer afirmó que Amozurrutia le ofreció pastillas en su automóvil y la presionó para consumirlas (Instagram)

Altuzar relató que, al llegar, una recepcionista confirmó que no había ninguna fiesta en el lugar, lo que aumentó su sensación de inseguridad.

Altuzar describió que el actor intentó forzarla a entrar al motel, tomándola de la mano y arrastrándola.

En medio de la situación, logró salir del lugar y contactó a su amiga, quien le pidió un servicio de transporte para recogerla. Sin embargo, Amozurrutia insistió en acompañarla en el vehículo.

Según su testimonio, durante el trayecto, el actor continuó presionándola para que le diera un beso y, al llegar a su destino, reaccionó de manera agresiva al ser rechazado, diciéndole: “A mí nadie me hace eso”, antes de retirarse.

La influencer habría sufrido acoso e intento de abuso |Crédito: Instagram

En el programa, Altuzar evitó inicialmente mencionar el nombre completo del actor, pero su compañero de emisión lo identificó como Diego Amozurrutia, lo cual no fue desmentido por la creadora de contenido que cuenta con 100 mil seguidores en Instagram.

La influencer expresó su temor y repudio hacia el comportamiento del actor, calificándolo como un “abusador”. Además, señaló que, tras investigar más sobre él, descubrió que había sido señalado en otras ocasiones por comportamientos similares.

Diego Amozurrutia, de 34 años, es conocido por su participación en diversas producciones mexicanas e internacionales. Entre sus trabajos destacan telenovelas como Cuna de lobos, Cabo y Lalola, así como su papel protagónico en la serie Gossip Girl Acapulco.