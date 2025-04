Incautan casi dos toneladas de cocaína en Colombia que tenían como destino Ensenada, Baja California

Foto: Dirección Antinarcóticos Contacto, Policía Nacional de Colombia

Autoridades antinarcóticos de Colombia informaron sobre la incautación de un importante cargamento de clorhidrato de cocaína que tenía como destino en municipio de Ensenada, Baja California, sitio donde operan diversas células del Cártel de Sinaloa, Cártel de los Arellano Félix y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Dirección Antinarcóticos de Policía Nacional de Colombia informó que como parte del operativo Esmeralda Plus se logró la incautación de 1.938 kilos de clorhidrato de cocaína en un contenedor con destino la ciudad mexicana, ubicada en la península de Baja California.

El contenedor provenía de Montevideo, Uruguay, y había transitado por Guayaquil, Ecuador, antes de llegar a Buenaventura, departamento del Valle del Cauca |Crédito: @Policía Nacional de Colombia

El decomiso de la droga, valuada en millones de dólares, se hizo durante la inspección del contenedor que provenía de Montevideo, Uruguay, y había transitado por Guayaquil, Ecuador, antes de llegar al distrito de Buenaventura, departamento (estado) del Valle del Cauca.

“Con esta incautación se logró afectar las finanzas criminales en más de 63 millones de dólares y se evitó la comercialización de más de 4 millones 800 mil dosis de droga”, se lee en el comunicado de la dependencia colombiana.

En 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California reveló en entrevista para El Financiero TV que en la entidad hay presencia de tres cárteles de drogas, el Cártel Arrellano Félix (CAF), también conocido como Cártel de Tijuana.

Foto: @PaizGuerre23758

El CAF es una organización criminal establecida en Baja California al menos desde 1980 por los hermanos Benjamín, Ramón, Francisco Javier, Rafael, Eduardo y Enedina; señalada como la actual líder.

Por otro lado, el Semanario Zeta reveló en este año que el CJNG ingresó con más células a Ensenada para extender la amenaza criminal en la región contra el Cártel de Sinaloa.

“Puerto de ensenada el cartel jalisco nueva generación ‘cjng’, está activo y bien presente en esta plaza y no se diga en el estado de baja california para que otros no digan que esta es su casa las órdenes del señor de los gallos son las mismas aquí nosotros no le cobramos piso a empresarios del ramo pesquero, ni viticultores y farmacéuticos a esos de goe arafat palacios, navarrete pico, trae luz verde ni mayo ni chapos son bienvenidos atte cjng”, se lee en una de las mantas colocadas en una plaza pública.