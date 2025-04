Luis Miguel The Live Experience: fecha y boletos del homenaje al “Sol” en CDMX

El tributo es interpretado por el cantante Benny Garza quien interpreta más de 50 temas. (Benny Garza)

Benny Garza, originario de Monterrey, Nuevo León, ha convertido su pasión por la música en un motor constante a lo largo de su vida.

Desde su infancia, marcado por el entorno musical que lo rodeaba, inició un camino en 1990 que lo llevó a trabajar en su propio proyecto y a colaborar con diversos artistas destacados.

Inspirado profundamente por Luis Miguel, a quien considera una de sus mayores influencias, Garza ha desarrollado una trayectoria que une su habilidad como cantautor con su espíritu empresarial.

Su visión lo ha llevado no solo a prepararse profesionalmente, sino también a perfeccionar su entorno para alcanzar el éxito.

“Hemos hecho ‘Luis Miguel The Live Experience’, un espectáculo musical, conceptual con lo mejor de Luis Miguel. No nada más en interpretación, sino también en incluir temas icónicos que no ha cantado desde hace 35 años. Porque sus canciones representan una historia social y cultural de nuestro país”, explicó el cantante.

Sobre su espectáculo programado en la Ciudad de México, indicó que está dedicado a rendir homenaje a la trayectoria musical de ”El Sol de México“.

Luis Miguel The Live Experience es un espectáculo musical que presenta temas icónicos de "El Sol de México). (Facebook Benny Garza)

Según explicó el propio artista, el espectáculo estará centrado en interpretar canciones que, aunque forman parte del legado del reconocido cantante, han quedado relegadas al pasado y no suelen incluirse en sus presentaciones actuales.

“Lo que van a escuchar y ver en este show, son esas canciones que quizás se quedaron en el ayer, en la memoria, en el recuerdo y no las volvieron a escuchar nunca en un concierto”, afirmó.

“El show está diseñado para hacer un espectáculo totalmente original, no estamos haciendo una copia de del repertorio de Luis Miguel”.

El espectáculo programado para el 10 de mayo, Luis Miguel The Live Experience incluirá alrededor de 50 temas interpretados en un lapso de dos horas, casi duplicando el número de canciones habituales en un concierto estándar.

Benny explicó que este enfoque busca garantizar que el público viva un evento inolvidable.

“Tengo músicos que trabajaron con Luis Miguel como el maestro Rudy Machorro que es uno de los mejores bajistas que ha tenido Luis Miguel en toda su carrera”, indicó.

Además se encuentra Alex Vázquez, un exingeniero de audio del artista, así como otros expertos en relaciones públicas que también colaboraron con el “Sol de México”.

El cantante también aclaró que su intención no es imitar a Luis Miguel, sino rendirle tributo desde su propia perspectiva artística. “No soy un imitador. Respeto mucho la imitación porque creo que requiere parecerse muchísimo al artista de manera natural o caracterizarse de tal manera que no puedas ver la diferencia de uno a otro”, comentó Benny.

El 10 de mayo en el Fiesta Americana Reforma en la Ciudad de México se llevará a cabo “Luis Miguel The live experience tribute por Benny Garza”. (Facebook Benny Garza)

El concierto promete ser un evento destacado en la agenda cultural de la Ciudad de México, reuniendo a fanáticos de Luis Miguel y seguidores de Benny en una celebración musical.

Boletos y fecha

El 10 de mayo en el Fiesta Americana Reforma en la Ciudad de México se llevará a cabo “Luis Miguel The live experience tribute por Benny Garza”, el cual dará inicio a las 14:00 horas y finalizará a las 18:00 horas.

Precios:

VIP: 2 mil 200 pesos.

Preferente: mil 800 pesos.