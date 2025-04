Magistrado increpa al ministro Pérez Dayán por apoyar reforma judicial: “Te he calificado de traidor”

El ministro de la corte Alberto Pérez Dayán Foto: Cuartoscuro

El magistrado en retiro, Pablo Vicente Monroy, increpó a Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante un foro que se realizó en Mérida, Yucatán, calificándolo de traidor por no haber votado en su momento a favor del proyecto de sentencia que invalidaba una parte de la reforma al Poder Judicial, con el que se evitaría la elección de jueces, magistrados y ministros.

En el encuentro, Monroy acusó que los integrantes del Poder Judicial actualmente sufren las consecuencias del voto en contra del proyecto por parte del ministro, señalando que por ello, ahora hay candidatos a jueces que tienen nexos con el crimen organizado.

“En el chat en el que yo me movía, nunca sospechamos que tu no votarías a favor de ese proyecto, porque como juzgador recordarás que no solamente se analizan temas jurídicos sino también políticos.

“El momento que se está viviendo y también por lo juzgador sabrás que hay que pensar en las consecuencias que tiene nuestro voto o nuestra sentencia y ve las consecuencias que estamos sufriendo, por ese voto que tu no diste a favor del proyecto, ve las consecuencias, candidatos a jueces que son personas ligadas al narco y eso es una consecuencia de lo que tu no votaste”, dijo frente a los asistentes.

El magistrado en retiro indicó que a esto se suma el “robo de los fideicomisos” de los ministros y funcionarios del Poder Judicial, incluyendo los ahorros del mismo ministro.

“Yo lo que me pregunto, y con esto termino, es como puedes vivir con las consecuencia de ese voto que no diste, reflejado en tantos perjuicios, ya no digamos a los funcionarios, ya no digamos al robo de los fideicomisos, uno de ellos, Alberto, uno de ellos, ahorros nuestros, tuyos.

“Te acuerdas cuando éramos secretarios y formamos ese ahorro y después la Corte dijo: lo que están ahorrando yo les doy un tanto más por que más lo del sueldo, es una prestación. Eso es un robo, es una expropiación”, afirmó.

Por ello, calificó al ministro de traidor, acusándolo de incumplir con su juramento de proteger la Constitución al no apoyar el proyecto para invalidar la reforma.

“Pero bueno, tantos compañeros, tantas compañeras con sus proyectos de vida frustrados, no me lo puedo imaginar, cómo tu, siendo una persona que yo conocía, una persona de bien, puede vivir con eso en la conciencia, no lo sé.

“Cuando nos designan jueces o magistrados, rendimos una protesta, decimos que protestamos honrar a la constitución y protegerla, yo creo que esa protesta y te lo digo de frente, Alberto, no la cumpliste, la traicionaste, yo aquí en este foro te he calificado de traidor y te lo digo de frente”, concluyó.