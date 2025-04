Sugieren que Daniel Bisogno no dejó un testamento a propósito: “No fue un error, sabía perfectamente”

(IG: @crisrpb88)

La inesperada muerte de Daniel Bisogno no solo dejó un hueco en el medio del espectáculo, también abrió un complejo proceso legal que ha sacado a relucir tensiones familiares y preguntas difíciles: ¿por qué el conductor no dejó testamento? ¿Quién heredará sus bienes? ¿Tienen derecho sus hermanos o su padre a reclamar parte de la herencia?

Desde que se confirmó que el conductor de Ventaneando falleció sin dejar un testamento, los rumores y especulaciones sobre el destino de sus propiedades y cuentas bancarias han ido en aumento. Pero entre tanta confusión mediática, la abogada Marcela Torres arrojó luz sobre la situación real, en entrevista con el periodista Javier Ceriani.

“Cuando una persona no deja testamento hereda la sucesión legítima, en este caso en primer lugar los hijos: Michaela va a ser la heredera universal”, explicó la especialista en derecho familiar.

Con esto, Torres fue clara: Micaela, la hija de Daniel con Cristina Riva Palacio, es la única con derecho legal automático a heredar.

Ni los hermanos ni el padre del conductor, aclaró, tienen derecho directo a los bienes. “El hermano y la hermana no tienen ningún derecho a heredar, incluso el papá no tiene ningún derecho a heredar, pero tiene derecho a alimentos”, puntualizó la abogada.

De acuerdo con el Código Civil de la Ciudad de México, los padres pueden solicitar pensión alimenticia, lo que incluye gastos como vivienda, salud, esparcimiento y hasta vacaciones si así lo acostumbraba el difunto. “Si el Bisogno sacaba a su papá de vacaciones una vez al año, el papá puede meter estos gastos de alimento”, detalló Torres.

Aunque hasta ahora el proceso legal está en una etapa temprana y no se ha designado oficialmente un albacea, se presume que Cristina Riva Palacio —madre de Micaela— asumirá esa función. No obstante, Torres subraya que ella no puede disponer del dinero como le plazca: “Ella no puede decidir cuánto le tiene que dar al señor, sino que eso lo decide el juez”.

¿Daniel Bisogno sabía lo que hacía?

El conductor de televisión falleció este 20 de febrero

Pero lo más revelador de la entrevista llegó cuando la abogada abordó el tema del testamento ausente. Lejos de tratarse de un olvido, Torres considera que fue una elección calculada por parte de Bisogno.

“Yo creo que Bisogno sabía perfectamente el alcance de no dejar testamento”, dijo. “Cuando una persona no deja testamento, tácitamente le estás dejando todo a tus hijos. Entonces quizás confió en la buena voluntad de Cristina de que simplemente ayudara a su papá en los alimentos”.

De esta forma, el conductor habría evitado tener que tomar decisiones delicadas que pudieran causar divisiones mayores, consideró Torres.

“Yo creo que esto no fue un error de Bisogno, sino que esto fue para no tener que decidir si dejarle a su hermana, hermano, sobrino o papá”, aseguró la experta.

Lo que queda claro es que, con o sin testamento, el legado de Daniel Bisogno va más allá de lo económico. Y mientras el proceso sucesorio avanza, sus familiares deberán navegar un complicado terreno legal y emocional que, en gran medida, fue trazado por el propio conductor.