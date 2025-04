Biby Gaytán asegura que existieron compromisos inamovibles que le impidieron ir a la boda de su hija Ale Capetillo

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo fueron los grandes ausentes en la boda civil de Ale Capetillo. (@alecapetilloga, @bibygayatan)

Alejandra Capetillo celebró su enlace civil con el empresario Nader Shoueiry el pasado 11 de abril, en una ceremonia que tuvo lugar en Madrid, España.

A través de redes sociales, los jóvenes esposos compartieron algunos de los momentos más especiales de su matrimonio, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de Biby Gaytan y Eduardo Capetillo, padres de la novia.

Entre dimes y diretes sobre las razones que los habrían llevado a no estar presentes, la bailarina mexicana puso fin a los rumores y reveló que existieron compromisos inamovibles que les impideron viajar.

“Esta es una vocación que he tenido la oportunidad de atravesar a lo largo de mi vida, y me siento muy en paz y muy satisfecha porque he podido regalarle a mi familia el tiempo que he querido y he podido hacerlo. Cuando hay compromisos laborales esos son inamovibles”, explicó Gaytán en una entrevista para De primera mano.

Debido a que actualmente es parte de la obra de teatro “Dos locas de Remate Recargadas”, explicó que su carrera es otro de los aspectos de su vida personal que la llena inmensamente y le permite ser una Biby en lo personal.

“Todo pasa por algo, y bueno, pues aquí estoy efectivamente con esta vocación que también Dios me regaló, así como también me regaló la hermosa familia que hoy en día no presumo, sino que sigo cuidando y he trabajado muy duro por ella”, concluyó.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo estuvieron ausentes en la boda civil de su hija, Ale Capetillo. (IG:@bibygaytan)

Los consejos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo para los recién casados

Cabe recordar que, anteriormente, Ale Capetillo decidió romper el silencio sobre la ausencia de sus padres en su boda civil y aseguró que estuvieron presentes en todo momento, incluso les dieron algunos consejos y hablaron con ellos al concluir el evento.

"Me dijeron que disfrutara al máximo ese día con Nader, porque es algo que se pasa volando. Y al final del día, tienes que estar presente y preocuparte nada más por estar felices entre nosotros dos“, contó Capetillo para la revista ¡Hola!

De acuerdo con la joven, siguió los consejos al pie de la letra y disfrutó cada segundo de la noche junto a su esposo y sus dos hermanos Pau y Lalo Capetillo, quienes sin planearlo, fueron los encargados de entregarla a su prometido.

“No lo habíamos organizado hasta ese momento, hasta que empezó a sonar la música, pensé: ‘Quiero que ellos dos me entreguen’“, recordó.

Ale Capetillo y Nader Shoueiry se casaron por el civil en Madrid (Foto: alecapetilloga)