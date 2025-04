Tiktoker cubana celebra acceso a toallas íntimas en México y se vuelve viral: “En mi país eran horribles”

Lile Pozo comparó la escasez de productos de higiene femenina en Cuba con la variedad disponible en México, lo que generó miles de reacciones de apoyo en redes sociales. (TikTok / @lile_pozo8)

El testimonio de la tiktoker cubana Lile Pozo ha generado un fuerte impacto en redes sociales tras comparar la limitada disponibilidad de productos íntimos en Cuba con la amplia variedad que ha encontrado tras su llegada a México. El video, publicado en su cuenta personal, ha acumulado más de dos millones de reproducciones, así como miles de comentarios de mujeres mexicanas que reaccionaron con empatía.

“Una de las ventajas de vivir en México es que cuando cae el periodo no tienes que esperar las íntimas mariposas en Cuba al mes reguladas”, comentó Lile en tono nostálgico y reflexivo. La influencer explicó que, en su país natal, el acceso a toallas íntimas estaba racionado: “Era un paquetico por mujer, creo, pero a veces ni llegaban. Era como literalmente tenías que decirle al período: ‘¡Cálmate!’”.

Lile expresó sorpresa al recorrer los pasillos de supermercados mexicanos y encontrar decenas de marcas disponibles. “La verdad esas íntimas mariposas que nos daban en Cuba eran realmente horribles y podíamos ver a través de la toalla íntima. Y ahora en México tengo que ver cuál me conviene usar, ya que no estaba acostumbrada a ello”, agregó.

La cubana no ocultó su emoción al poder elegir libremente productos para su salud íntima: “Sí nos daban las toallas, así como el pan, uno por persona. Y la bendición que hay en México es que tenemos para escoger. Sí es un problema que se disfruta y agradece para mujeres que carecemos de ello”.

La publicación provocó una avalancha de comentarios de apoyo, principalmente de mujeres mexicanas. “Y en México una mujer no le niega una íntima a otra mujer”, escribió una usuaria. Otra añadió: “Algo tan básico y necesario como las toallas femeninas y que haya lugares donde se cubra esa necesidad”. Una más compartió: “Se me hizo nudo en la garganta. México podrá tener muchas cosas malas, pero tenemos muchos beneficios que en otros no”.

El testimonio de Lile Pozo ha abierto una conversación sobre la pobreza menstrual y el acceso desigual a productos de higiene en distintas partes del mundo. Mientras en Cuba muchas mujeres deben depender del suministro estatal limitado, en México —a pesar de los desafíos económicos— el acceso a estos productos básicos es mayor y más diverso.

La viralización del video también ha puesto en evidencia cómo un testimonio personal puede generar conciencia y empatía sobre realidades que suelen pasar desapercibidas.