Localizan sin vida a Luis Gerardo, taekwondista en CDMX desaparecido en la colonia Morelos

Foto: Comisión de Búsqueda

El 9 de abril, poco más de una semana después de haber sido reportado como desaparecido, el cuerpo sin vida de Luis Gerardo Hernández Rojas, un joven taekwondoin de 32 años, fue localizado en calles de Ciudad de México.

La noticia fue confirmada a través de redes sociales por un familiar, quien agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda. Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las circunstancias de su muerte ni han informado sobre posibles detenciones relacionadas con el caso.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas, Luis Gerardo fue visto por última vez el 30 de marzo, un día después de haber salido de fiesta en la colonia Morelos, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

Foto: @FestivalChin

Según los reportes, el joven había salido acompañado de un amigo, pero desde entonces no regresó a su hogar ni respondió a los mensajes enviados por sus familiares. La desaparición fue denunciada oficialmente el mismo día, lo que dio inicio a las labores de búsqueda.

Luis Gerardo Hernández Rojas era un deportista dedicado al taekwondo. Según la descripción proporcionada en su ficha de búsqueda, medía 1,50 metros, tenía complexión delgada y tez morena clara. Además, contaba con características distintivas que facilitaron su identificación, como perforaciones en ambas orejas, un tatuaje en el pecho del lado izquierdo con la figura de “signos vitales y un corazón”, y una mancha de nacimiento en el hombro derecho.

La desaparición del joven generó preocupación entre sus familiares, quienes utilizaron redes sociales para solicitar ayuda en su localización. En una publicación difundida en esos días, se detallaba que Luis Gerardo había salido el 29 de marzo con un amigo, pero desde entonces no se había tenido noticias de él. “No saben nada de él, desde el sábado 29 de marzo de este año, se salió con un ‘amigo’, pero desde ese día no ha llegado a su casa, no le llegan los mensajes”, se leía en el mensaje compartido.

Foto: @FestivalChin

El perfil de X (antes Twitter) @FestivalChin, vinculado a un familiar del joven, confirmó el hallazgo del cuerpo el 9 de abril. En la publicación, se expresó el dolor de la familia ante la pérdida de Luis Gerardo y se agradeció el apoyo recibido durante los días de búsqueda. “Agradezco a todos por sus palabras de apoyo y el favor de compartir la publicación sobre mi sobrino. Lamentablemente fue localizado sin vida. TE QUEREMOS MUCHO GÜICHO”, se publicó en la red social.